蔣家旻偏愛港男拒嫁到世界邊端：想搵返個同聲同氣嘅人

無綫綜藝節目《嫁到這世界邊端3》周五（18日）舉行記者會，蔣家旻透露自己曾與日籍男友交往，皆因二人之間有共同朋友，男方主動追求她：「拍拖之前我都唔係好想揀日本人，因為睇日劇都知大家嘅文化可能唔同。」

蔣家旻在看《嫁到這世界邊端3》預告片時感到落淚，只因她認為純粹的愛情難能可貴。（葉志明攝）

蔣家旻談起過往的這段戀情似是有點不忿：「雖然唔係遠距離戀愛，但我哋就拍到好似Long－D(istance)！」只因二人不常見面之餘、亦疏於溝通：「成日冇得見都會唔開心，有時我唔係好忙就想見對方，但對方明明有時間又唔會主動約你，半個月甚至一個月先見一次，佢又唔係好打電話同Send Message，就冇辦法同對方分享，覺得自己好似單身！」

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問到與香港男生及日本男生談戀愛感覺有什麼不同，蔣家旻就大讚香港男生：「我自己覺得香港男仔溫柔體貼啲，因為會識得關心女朋友，凍又會提我着多件衫，日本男仔就少啲，可能咁啱我遇到嗰個偏向冷漠啲。」所以蔣家旻接下來還是希望與香港男生拍拖：「無論係生活上、工作上、社會時事都溝通到，如果為將來打算都想搵返個同聲同氣嘅人！我諗外國人都唔係好啱我，我會想搵返香港男仔多啲！」