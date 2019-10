馮盈盈(Crystal)近日正在拍攝由陳展鵬、林夏薇及黃智賢主演的懸疑、警匪、律政電視劇《逆天奇案》,在當中飾演黑客張喜(Ana)。周三(16日)馮盈盈在個人IG上貼上穿着性感Sport Bra,並在上面加上魚網設計的毛線衣,並寫道:「My face when the problem isn’t fixed after turning the computer on and off.(打開和關閉計算機後,問題仍未解決的我的臉)」似是對電腦程式感到煩惱。