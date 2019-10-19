文章與馬伊琍離婚3個月　網傳疑似與小三姚笛復合

內地男星文章於2014年曾在婚內出軌女星姚笛，他獲妻子馬伊琍原諒，不過二人的婚姻還是未能走到最後，於3個月前離婚。近日有網上有爆料指姚笛亦已與未婚夫分手，更疑似前往文章的拍戲現場探班，懷疑二人舊情復熾，相當戲劇性。

文章與姚笛合作演出內地電視劇集《裸婚時代》結緣。（影片截圖）

文章當年演藝事業如日中天，和女星馬伊琍2008年結婚、育有二女，曾一度被封為好男人代表，但自從2014年3月被揭背住正懷着第二胎的老婆馬伊琍與姚笛偷情，人氣直插谷底。二人出軌的新聞沸沸揚揚，事後文章「浪子回頭」回歸家庭，馬伊琍還以一句「且行且珍惜」原諒了不忠的丈夫。但這對夫妻最終還是走不下去，今年7月以「溝通出現了問題」為由，決定和平分開。

文章和馬伊琍曾經是圈內公認的模範夫妻。（視覺中國）

不過文章離婚才短短3個月，就被傳疑似與姚笛復合。有自稱姚笛朋友的人爆料姚笛已與未婚夫分手，姚笛早前在新戲殺青後，獨自一人現身高鐵站，未見未婚夫隨行，而她手上的訂婚戒指也已摘下，當時她是搭高鐵去宜春，而文章正在宜春拍戲，網民懷疑她是秘密探班文章。不過以上都是網民猜測，暫時未有實質證據顯示二人復合。

有自稱姚笛朋友的人稱她已與未婚夫分手，有眼利網民發現她已摘去訂婚戒指。（圈姐扒娛微博）