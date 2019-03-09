【呂慧儀離婚】曾與黃文迪如此合襯　人生步伐愈拉愈遠難再同行

呂慧儀和黃文迪（Dickson）拍拖10年，結婚7年，二人相戀17年來到到盡頭，令不少人感到唏噓。 死因大概是二人的人生步伐已經不一致。

呂慧儀與黃文迪日前宣布離婚，這是二人最後公開的合照。（IG圖片）

隨著呂慧儀近年憑處境喜劇「熊若水」一角爆紅，角色入屋收獲不同年齡層的觀眾群，人氣不輸當家花旦，名利雙收，與在事業上未見起色的老公Dickson 拉開了距離。

呂慧儀初出道時，經常被要求坦胸露腿，外型惹火甚具攻擊性，被列為花瓶之流；雖然已為人妻又是人母，但呂慧儀愈活愈美麗，現在的她褪去濃妝，素雅的妝容加上大方的及肩中長髮型，知性大方得體的外型，令她更為入屋。

呂慧儀雖然已為人妻人母，但外型反而愈來愈亮麗吸引，男女通殺。（IG圖片）

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呂慧儀有樣有人氣有名又有利，反觀老公Dickson，雖然是模特兒出身，又是健身教練，但在缺乏推動力之下，狀態已不復當年勇，而且比起太太，他臉上欠缺了一些自信。

呂慧儀在家是一個好媽媽好太太，而在外，她作為女星的身份，人氣堪比一線女星。（IG圖片）

但其實最致命的，是二人曾經同步過。呂慧儀和黃文迪都是模特兒出身，前者是2006年的港姐季軍，後者是2008的香港先生，二人在選美之前就已經是情侶關係，拍拖10年，於2011年步入婚姻。雖然當時已有一些聲音，指呂慧儀比男方紅，但他們沒有管這些閒言碎語，老公黃文迪更一手包辦婚禮，二人在摯友的見證和祝福下甜蜜成婚。在婚禮上，呂慧儀曾大讚老公的優點：「他好細心，跟他一齊是無憂。」而Dickson亦讚她好可愛、經常都笑，是一個傻大姐。其實當時二人非常般配。

二人當年如此般配。（視覺中國）

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隨著呂慧儀人氣和知名度的提升，各種的人生閱歷和見識的增長，使她的視野和眼界更加開闊，二人已經「Sync唔到」，她也不是當年的傻大姐了。如果二人一開始有這樣大的差距而結合，也許最終反而能走下去；若是一開始匹配，但一方進步，另一方原地踏步，漸漸拉開了距離，這些落差就是一段關係的致命傷。

呂慧儀在去年底曾在IG上說過：「你的過去成就你的現在」，相信當時她與Dickson已經離婚了。如今，即使二人已經不再是夫妻，但在生命中有過對方，豐富過自己的生命，亦互相影響過，不需有憾。沒有那些過去，沒有現在的自己。