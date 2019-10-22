【嫁到這世界邊端3】港女遠嫁尼日利亞　患瘧疾險死：條路自己揀

由得獎監製張志明打造的真人騷《嫁到這世界邊端3》正式播出，秉承節目前兩輯的求真精神，製作團隊繼續尋訪嫁到世界邊端的香港人妻，發掘更多動人心弦的異國戀故事。而首集主角就是勇敢的港女Serena，她為了黑人丈夫的尊嚴，跟隨她的丈夫回到非洲利日尼亞生活定，當中所承受壓力更是難以想像。

愛情這東西的確就是上天註定！（電視截圖）

一家四口好幸福！（電視截圖）

首集講到高薪厚職的港女Serena因一次偶然之下，在港認識尼日利亞人Sean，而眼見Sean在香港因為種族問題而飽受歧視，工作機會不多，去年決定偕同一對子女搬往丈夫Sean的家鄉尼日利亞。由於尼日利亞的城市拉各斯基本生活條件不足，隨時斷電斷水，Serena在港出生的子女「投訴」玩樂欠奉，坦言不喜歡此地：「唔鍾意，呢度日日都好悶，成日跳電，啲電壓又成日整爛嘢。（香港好玩啲定呢度？）香港，可以去公園玩。（呢度都有公園。）呢度嘅公園淨係得沙。」

他們的一對仔女似乎很想念香港！（電視截圖）

點撃下圖逐格睇他們在尼日利亞的家！

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而港女Serena更透露自己曾不幸患上患瘧疾：「嗰一刻感覺辛苦到想死，成個人癱軟晒，手腳唔屬於自己。」雖然Serena願意為愛犧牲，但她亦在節目中稱自己曾一度想與Sean離婚，她稱：「我哋一齊初期係好火星撞地球，嘈得好勁！佢哋覺得自己天生就係皇帝，會話呢個係我決定，你聽就得，唔洗講嘢。佢哋嗰種大男人唔係一般嘅大男人，嗌交嘅時候真係咩都講得出，傷盡你心嘅說話都講得出口，我都有諗過係咪要離婚定繼續落去。」

Serena願意為愛犧牲所有！（電視截圖）

Serena亦透露父親因為種族關係不喜歡Sean，所以就算與老公有不快亦不敢找家人傾訴：「條路自己揀，就要自己受。」的確，愛情不是童話故事，學習寬恕包容，是維繫婚姻的必修課。

節目引起不少媽媽討論！（網上截圖）

祝福他們！（網上截圖）

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