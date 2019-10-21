【嫁到這世界邊端3】陳貝兒訪尼日利亞勁驚險　軍警伴遊超多禁忌

由陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《嫁到這世界邊端》系列自2017啟播後反應熱烈，更成為Janis的代表作品之一。今日（21/10）是第三輯的啟播大日子，但今輯亦將會是最後一輯，Janis接受《香港01》訪問時謂：「喺出發之前，監製同我講話今次係最後一輯，明知我眼淺㗎啦，搞到我爭啲喊。」其實在過去兩輯的節目中，Janis往往會被探訪對象的故事所感動，在鏡頭面前頻頻流淚，今輯亦一如以往，3個月走訪非、歐、亞洲的旅程中充滿著感動的淚水，不過今次還多了幾分驚心動魄，就在尼日利亞。

Janis由3月到7月飛咗8個國家，做咗4個月空中飛人。（受訪者提供）

尼日利亞治安勁差

今次的探訪之旅最令Janis難忘的是探訪尼日利亞的經歷：「我哋一落機，我哋要探訪嘅嗰位人妻Serena就嚟接我哋，仲安排咗兩位軍裝警察陪住我哋嘅拍攝團隊。其實都知道當地治安唔係咁好，但估唔到Serena一見到我哋就同我哋講當日就喺佢哋嗰條村發生咗一單四屍慘案，仲話斬件上，最重要係佢講嘅時候好淡然，好似發生呢啲事係好正常咁。」

Janis去尼日利亞嘅時候長期有軍裝警察陪住。（受訪者提供）

禁忌多多

Janis又提到探訪當地時的禁忌多多，尤其在晚上行車的時間：「佢同我講晚上坐車唔可以撳手機，因為你玩手機即係話你有電話，即係代表你係有錢人！咁就好容易惹嚟小偷或者劫匪！」Janis更透露最驚險一次是晚上行車時，在馬路上發現有一架車撞了圍欄：「原來呢個時候係千祈唔好落車，因為好可能一落車就會有人打劫。我哋仲試過行行吓架車爆軚，原來係連爆軚都唔可以落車整！因為有時可能係有賊人專登放啲刺去整爆啲車軚，只要車上面嘅人一落車就會打劫，不過好在我哋當時有兩位警察保護，最後佢哋幫我哋解決咗先可以繼續行車。」

今次嘅旅程真係有驚有喜：