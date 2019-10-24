tvN羅PD年收入多過集團會長　獎金係年薪16倍

今年四月，CJ ENM按照法例公開集團薪酬排名前五的員工，任職tvN電視台的金牌綜藝導演羅䁐錫（暱稱：羅PD）2018年獲得報酬總額爲40億7600萬韓元（約港幣2,727萬），成為最高薪酬員工第二名，比CJ集團會長李在賢（27億2700萬韓元，約港幣1,824萬），CJ集團副會長李美卿（26億400萬韓元，約港幣1,742萬）還要多。昨晚（22/10）播出的《You Quiz on the Block 2》，主持人劉在錫和曹世鎬偶遇羅PD，自然要問及羅PD的「得獎」感受了！

劉在錫和曹世鎬錄影《You Quiz on the Block 2》時偶遇羅PD，自然要捉佢傾幾句啦！（《You Quiz on the Block 2》畫面）

《You Quiz on the Block 2》中，劉在錫、曹世鎬和羅PD暢談製作綜藝節目的選人準則和成功標準，不過觀眾最關心的始終是羅PD的巨額年薪，而劉在錫問及羅PD薪金問題時，羅PD意味不明一笑，然後謙稱：「是收到一點錢沒錯！」引起全場工作人員熱烈掌聲。

劉在錫問羅PD大家最想關心嘅問題：係咪真係賺咗咁多錢？（《You Quiz on the Block 2》畫面）

羅PD意味不明一笑...（《You Quiz on the Block 2》畫面）

好謙虛咁話係賺咗少少錢（《You Quiz on the Block 2》畫面）

然而，羅PD坦言當初巨額年薪消息一出，與他打桌球的綜藝節目導演立刻安靜下來，羅PD遇見其他後輩時亦有口難言，所以羅PD有感當時處境非常尷尬，即使收取豐厚收入，也令他感到不好意思。羅PD又強調該筆巨額收入中，年薪僅佔2億1,500萬韓元（約港幣144萬），其餘35億1000萬韓元（約港幣2,348萬）都是獎金，獎金是年薪的16倍。

不過羅PD坦言新聞一出，自己唔知點面對朋友同後輩，令佢好尷尬。（《You Quiz on the Block 2》畫面）

韓國多個人氣綜藝節目皆是羅PD的作品，包括《三時三餐》（港譯：一日三餐）、《花樣爺爺》、《花樣青春》、《新西遊記》、《尹食堂》系列等，而tvN開台以來最高收視的20個綜藝節目中，有19個都是羅PD的作品，因此，羅PD能夠獲得高薪，劉在錫和曹世鎬亦連聲表示：「這是你努力的成果啊」。