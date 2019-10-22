《新西遊記》羅PD又車大炮　豪言破百萬訂閱送殷志源李壽根上月球

提起韓國「綜藝之神」羅䁐錫（羅PD）讀者可能不知道是誰，可是他製作的電視節目《新西遊記》、《兩天一夜》、《尹食堂》和《一日三餐》等，大家必定有收看過。多年來不時「車大炮」的羅PD，最近又一次挑戰網友，表示若果他經營的YouTube頻道訂閱破百萬，他便會把殷志源和李壽根送上月球。沒想到距離截止日期仍有一個月，羅PD即後悔！

早在《新西遊記4》中，羅PD已曾預料一眾主持會在遊戲中失敗，因此誇下海口提出以名貴房車作為獎品。誰不知WINNER宋旻浩竟一下子選中，令羅PD和製作組當場崩潰外，宋旻浩也獲得了「宋神指」的花名。而《新西遊記6》中，殷志源又重演一次「宋神指」的翻版，選中冰島旅行的大獎。沒想到屢次禍從口出的羅PD，這次竟公然挑戰網民，表示如果YouTube頻道「羅羅羅頻道」（채널나나나）在11月21日前，訂閱破百萬的話，他將會把殷志源和李壽根送上月球。

《新西遊記》鐵粉絲必定記得「宋神指」事件！（新西遊記截圖）

「羅羅羅頻道」的訂閱已高達87.2萬，更是有升無減。（網上截圖）

按圖睇羅PD超後悔全紀錄：

+ 4 + 3 + 2

羅PD又再誇下海口，網民當然不會放過他！截至今天（10月21日），羅PD頻道的訂閱已高達87.2萬，似乎大家已決定送他上路，就連宋旻浩也向羅PD傳送訂閱的認證照。不過只見訂閱人數有升無減，羅PD緊張到要立即拍片求大家取消訂閱，又話要改送姜鎬童去喜馬拉雅山拍《三時三餐》。羅PD講到送一人上月球要花費4千億韓元（約27億港幣），兩人合計即要花8千億韓元。距離截止日期仍有一個月，究竟羅PD的月球之旅能否成真，就要看網民的威力了！

難怪羅PD即後悔，要拍片呼籲大家取消訂閱。（YouTube截圖）

回歸羅PD經典製作：