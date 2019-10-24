【三生三世枕上書】熬過「百日禁娛令」？迪麗熱巴新劇傳明年播出

3年前內地推出玄幻劇《三生三世十里桃花》大受歡迎，除了使主演楊冪人氣再次急升之外，更一舉捧紅男主角趙又廷﹑女配角迪麗熱巴。因劇集人氣旺盛，繼而決定開拍續集《三生三世枕上書》，男女主角就是上集配角高偉光與迪麗熱巴。故事內容主要講述東華帝君和青丘白鳳九之間的愛情故事，當時消息一出瘋狂受到討論。

不經不覺該劇在去年11月已拍攝完畢，一直以來都是廣大劇迷最關注的電視劇之一，播出日期亦受到高度關注。近日網上就流傳出《三生三世枕上書》的定檔日期，白紙黑字寫到明距離首播還有70日，將在明年1月1日播出，隨即引來網絡熱議。

《三生三世枕上書》主角是高偉光﹑迪麗熱巴。（《三生三世枕上書》微博圖片）

據網上流傳消息指，在某視頻網站上一連有多段《三生三世枕上書》的預告片，右上角的位置就寫明距離上映時間還有70日，將在2020年1月1日播出，據70日這個日數的推斷，由11月開始計算這個推測是合理的。雖然引起許多網友期待，不過可信度令人質疑，事關該劇的獨家播映權是由「騰訊視頻」擁有，但「騰訊視頻」沒有公開播出日期，又怎麼會是其他平台早過「騰訊視頻」得知播出日期呢？所以可信度是有限的。不少網友在微博留言：「還是等官宣吧」﹑「看騰訊消息」。

網上流傳《三生三世枕上書》在明年1月1日播。（微博圖片）

事實上，為了慶祝新中國成立70周年，早前國家廣電總局發布了一項通知，名為「百日展播」的活動。意指就是要播出正能量﹑勵志性質的劇集，此展播活動中一共有86部作品供各省級電視台選購，由8月起就要選購播出。為了營造新中國成立70周年的氣氛，在這段時間內不得播娛樂性較強的古裝劇﹑偶像劇，直到圓滿「百日展播」為止。據猜測活動中一共有86部作品選購，想必要播映多月，但《三生三世枕上書》被傳在明年1月播出，事實上可能性較低，因為據推算86部選購作品如此多,應還未來得及播映完畢，絕對輪不到《三生三世枕上書》播映。

《三生三世枕上書》已經令許多劇迷等了許久（《三生三世十里桃花》微博圖片）