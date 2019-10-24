珍妮花安妮斯頓出道30年保持窈窕身形　凍齡方法大揭秘

現年50歲的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）與43歲的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）曾在90年代經典處境喜劇《老友記》（Friends）中飾演姊妹，兩人主演兼監製的最新劇集《晨早直播室》（The Morning Show）將會在11月1日正式於Apple TV+播出。最近她們積極宣傳新劇，不少影迷都大讚她們同20年前相比變化不大，凍齡樣貌掀起熱議。兩位影后亦大方分享凍齡秘訣，除了要克制食欲，還要努力鍛鍊，最重要的就是靠「16小時斷食法」。

珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）與43歲的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）曾在90年代經典處境喜劇《老友記》（Friends）中飾演姊妹。（Getty Images）

Jennifer因為《老友記》而深受觀眾喜愛。（Getty Images）

今日今日不少藝人都透過貴價的護膚療程，甚至整形手術來維持自己的容貌，不過Jennifer同Reese多年來就堅持「16小時斷食法」。Jennifer透露她曾經接受建議用少食多餐、重視蛋白質攝取的方式維持身材，但如今她就推行「16小時斷食法」，即是每天有16小時不吃任何固態食物，只在剩下的8小時內正常進餐。她每天9點左右起身，之後餵狗、做運動，然後才喝咖啡，但從不食早餐。除了少食之外，還要多動，Jennifer表示自己每周有6天在鍛煉。

兩人主演兼監製的最新劇集《晨早直播室》（The Morning Show）將會在11月1日正式於Apple TV+播出。（Getty Images）

而相比起Jennifer，身為人母的Reese每天早上要同7歲的囝囝一起5點半起身，以綠色蔬果汁或咖啡代替早餐，之後從7點半開始做運動，每周6天，她也經常被記者影到跑步的身影。她透露每天充滿幹勁，樂於投入工作，做運動已經成為她日常生活的一部份。

兩位影后最近大方分享凍齡秘訣，全靠「16小時斷食法」。（IG@reesewitherspoon）

「16小時斷食法」近年在歐美十分流行，不少藝人都透過這個方法減磅，有研究發現，這種斷食法通常會導致總體上減少卡路里的消耗，從而減輕體重。更可以降低血壓，延長壽命。不過營養師認為未必每個人都適用，比起晚上8點以後一直到隔天中午12點都斷食，不如在晚上6點食晚餐，直至到隔天上午的10點之後才進食，這樣對於營養的攝取與消化更健康。

Jennifer多年來Keep住窈窕身形。（Getty Images）

Reese堅持每周6日做運動。（Getty Images）