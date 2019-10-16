珍妮花安妮絲頓首開IG《老友記》合體　不足24小時粉絲突破700萬

美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）因參演處境喜劇《老友記》（Friends）而廣為人知，備受觀眾歡迎。儘管粉絲眾多，但安妮絲頓一直沒有任何社交平台，直到香港時間昨日（15日）夜晚，她首度開通了個人Instagram帳號。

安妮絲頓的第一個post就是與《老友記》中幾位主創Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry、David Schwimmer的合照，儘管離劇集開播已經過去25年，但6人的友情依然非常深厚。而單單憑藉這一張照片，就有接近800萬個like，不少明星紅人包括Kate Hudson、Ellen DeGeneres、Gwyneth Paltrow等都紛紛留言，短短21小時，follow安妮絲頓的粉絲人數已經接近700萬，打破Instagram歷史和健力士世界紀錄。

《The Morning Show》珍妮花安妮絲頓體驗傳媒工作：簡直是一個瘋狂世界！

雖然目前安妮絲頓只有這一條post，但已經吸引眾多粉絲follow，各大媒體爭相報道，明星紅人也紛紛通過IG與安妮斯頓打招呼。（Instagram@jenniferaniston）

除此之外，很多藝人也發文歡迎安妮絲頓，Courteney Cox也即刻上載兩人合照，並標記對方，珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、Matt LeBlanc等眾多好友都紛紛發文同安妮絲頓打招呼。

麗絲韋花絲潘與安妮絲頓的最新美劇《The Morning Show》將於下個月首播。（Instagram@reesewitherspoon）

Followers達百萬速度破世界紀錄

值得一提的是，安妮絲頓IG的追蹤以及點like人數，打破哈里王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）最快IG追蹤人數的記錄（5小時45分鐘），外媒報道指，她在創建IG帳號5小時，followers已超過140萬，21小時後，亦即香港時間下午6時，已有逾703萬人follow，即差不多每分鐘就有大約5500人追蹤，打破了健力士世界紀錄，而在此之前，今年年初，同一紀錄由韓國男星姜丹尼爾打破，他開啟IG帳號11小時36分鐘後，追蹤人數突破100萬，打破教宗方濟各2016年，僅12小時便獲得超過100萬追蹤人數的紀錄，亦即同一個紀錄於2019年已第3度刷新。

目前安妮絲頓只follow了110人，當中的卡司非常強勁，不乏奧斯卡金像獎影帝影后，包括麗絲韋花絲潘、茱莉安摩亞（Julianne Moore）、李安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等等。

安妮絲頓開通帳號後的follower速度勁過哈里王子與梅根王妃的IG。（Instagram截圖）