金剛勁索女友梁云菲耳骨連釘三個耳窿　後遺症超恐怖！

金剛女朋友梁云菲（Nana）在台灣綜藝節目《國光幫幫忙》出身，入行多年來活躍於電視圈，在IG擁有近30萬名粉絲追蹤，周三（24日）她在IG分享了一個年少輕狂、在耳骨連釘三個耳窿的故事，讓不少人嘩然！

梁云菲在釘耳窿後發現耳朵腫了一兩天，但她沒有怎麼為意：「想說應該小事，自個吞止痛藥即可。」後來卻發現事情越來越不對勁：「我的耳環已經被腫起來的肉給完全覆蓋住了！」於是她決定到釘耳窿的店舖換耳針：「處理換針過程，我就像是一隻活生生被宰的雞，那樣般的尖叫，比刺青痛一千倍！擦完藥後，想說等它自己消腫應無大礙。」

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可是過了兩天問題卻沒有改善：「因為每日都有擦藥膏，所以就沒有再吃止痛藥壓住痛感，今天工作時耳朵又開始痛起來，這次痛感蔓延至右邊頭皮。」直到朋友告知嚴重會導致蜂窩性組織炎，她才得悉事情的嚴重性：「我當下快嚇死了，後來先生（金剛）帶我直奔醫院」。確診後醫生說：「這是蜂窩性組織炎。呃！正確來說應該再嚴重些，是耳骨炎，如果再拖下去就得住院，然後耳朵會潰爛跟變形喔！」經過這一役，梁云菲告訴大家千萬別輕忽小傷口感染的嚴重後果。