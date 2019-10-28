【意外發現的一天】李在旭獲玄彬發掘　靠扮無精子男火速上位

韓國MBC電視劇《意外發現的一天》近日成為韓國和亞洲劇迷熱切關注的劇集，年輕演員金惠允、SF9成員路雲、李在旭、April成員娜恩等人表現令觀眾眼前一亮。其中，飾演白經的李在旭出道僅一年，即在韓劇擔當重要角色，可算是韓劇界冒起得最快的新人。

《意外發現的一天》主角之一李在旭出道僅一年即擔大樑演重要角色。（《意外發現的一天》劇照）

李在旭在《意外發現的一天》大曬腹肌。（黃Viu《意外發現的一天》畫面）

李在旭2018年參與tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》試鏡，不止成功獲得韓籍西班牙留學生Marco Han一角，還獲《阿爾罕布拉宮的回憶》男主角玄彬設立的VAST娛樂羅致旗下。今年，李在旭在《請輸入檢索詞WWW》飾演無名演員薛智煥，被年長7歲的李多喜（飾演車賢）傾慕，因在劇中被人用海帶掌摑，以及一句「別亂說了，我有無精子症」而令觀眾印象深刻，從而令李在旭再下一城，獲得《意外發現的一天》演出機會。

李在旭2018年參與tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》試鏡，不止成功獲得韓籍西班牙留學生Marco Han一角，還獲《阿爾罕布拉宮的回憶》男主角玄彬設立的VAST娛樂羅致旗下。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

李在旭在《請輸入檢索詞WWW》飾演無名演員薛智煥，在劇中被年長7歲的李多喜傾慕。（IG/@dahee0315）

相信看過《請輸入檢索詞WWW》的劇迷，必定記得李在旭被人用海帶掌摑的一幕。（《請輸入檢索詞WWW》畫面）

睇睇李在旭喺《請輸入檢索詞WWW》演過咩搞笑劇情

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李在旭在《意外發現的一天》飾演白經，與金惠允（飾演殷端午）有婚約。雖然白經在劇集初段一直嫌棄殷端午，但後期白經卻開始關心殷端午，其外冷內熱的性格深得觀眾歡心，加上李在旭身高達187cm，媲美模特兒，因此漸漸吸引不少觀眾成為迷妹。今日（28/10）李在旭更確定參與朴敏英和徐康俊主演，明年上半年播出的新劇《天氣好的話我就去找你》，李在旭將會扮演徐康俊的好友，與《意外發現的一天》一樣屬重要角色。目前為止，李在旭僅演出3部劇集，已經成為韓劇要角之一，上位速度與坐上直升機無異，相信擔正主演劇集指日可待。

李在旭今日確定參與朴敏英和徐康俊主演，明年上半年播出的新劇《天氣好的話我就去找你》。（IG/@jxxvvxxk）

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