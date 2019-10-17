【意外發現的一天】金惠允捱足6年　憑《SKY Castle》爆紅變女一

韓國MBC電視劇《意外發現的一天》近日成為不少韓劇迷趨之若鶩的作品，不只題材新穎，而且女主角金惠允的演技獲得讚賞，網民大讚金惠允的演技令《意外發現的一天》生色不少。 眾所周知金惠允在JTBC大熱韓劇《SKY Castle》（港劇名：天空城堡）飾演高傲的資優生藝瑞，但其實她過往客串過不少人氣劇集，或者各位讀者也曾看過她的演出。

《意外發現的一天》近日成為討論熱話，網民大讚女主角金惠允的演技令劇集生色不少。（《意外發現的一天》劇照）

今次是金惠允首次擔正演韓劇，金惠允雖然在2013年已經出道，但為了專注學業，所以過往作品以客串為主，較令觀眾有印象的是2016年人氣韓劇《鬼怪》飾演因韓戰與丈夫被迫分隔兩地的女子。直至去年，金惠允演出《SKY Castle》藝瑞一角而聲名大噪，人氣和地位十級跳，因而獲得著名經紀公司Sidus HQ羅致門下，今年5月勇奪百想藝術大獎電視部門女子新人演技獎，之後更獲得《意外發現的一天》女主角演出機會，隨着《意外發現的一天》人氣和口碑攀升，相信金惠允的工作機會亦會接踵而來。

金惠允過往作品以客串為主，較令觀眾有印象的是2016年人氣韓劇《鬼怪》飾演因韓戰與丈夫被迫分隔兩地的女子。（《鬼怪》畫面）

金惠允因《SKY Castle》飾演驕傲名門高中生藝瑞一角而聲名大噪。（《SKY Castle》劇照）

今年5月，金惠允勇奪百想藝術大獎電視部門女子新人演技獎，之後更獲得《意外發現的一天》女主角演出機會。（百想藝術大獎畫面）

精選金惠允客串過嘅四部韓劇

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《意外發現的一天》講述患有心臟病的少女殷端午（金惠允飾）發現自己一直以來活於校園漫畫世界中，而且只是漫畫主角吳南柱（金永大飾）和呂珠多（李娜恩飾）的陪襯角色，於是決定聯同另一位配角一天（路雲飾）改變命運。昨晚播出的《意外發現的一天》第9、10集中，殷端午本被未婚夫白經（李在旭飾）嫌棄，但殷端午的性情慢慢感染白經，於是白經也開始打破角色設定，與一天爭奪殷端午。隨着漫畫角色開始有自我個性，漫畫故事或許會有驚人變化，劇情定必會更有趣。

第9、10集中，殷端午未婚夫白經（上左）當眾宣示主權，正式與一天（下）爭奪殷端午。（黃Viu《意外發現的一天》畫面）

究竟殷端午會情歸何處？（《意外發現的一天》劇照）

《意外發現的一天》劇照逐格睇