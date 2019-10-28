台絕色人妻日本出道拍三級片？AV達人篤爆女優身份：認真你就輸了

日本AV界曾有位女優メイメイ（Meimei）聲稱是台灣留學生，結果影片中的字卡洩漏假身分，現在又出現チュンメイ（春美），號稱是台灣美人妻，又引起外界矚目。AV達人一劍浣春秋日前發文吐槽：「當我們眼睛瞎了嗎？」

台灣AV達人一眼認出女優真正身份！（Twitter@chee828）

宣傳照中，春美長髮綁成辮子，身穿旗袍式上衣，薄紗設計下一絲不掛，肌膚雪白、圓溜大眼，單手輕掀上衣，裸送G級巨乳，令人大噴鼻血，文字介紹強調「台灣出身的混血美少女春美，22歲」。不過AV達人一劍浣春秋立刻戳破，美人妻就是知名女優松永紗奈（松永さな），2016年出道時叫做今永紗奈（今永さな），2018年後改藝名為松永紗奈，忍不住疑問：「她人好好的幹嘛又多了個新台灣人的身分？片商和事務所是當我們眼睛瞎了嗎？」

根據達人分析，松永紗奈是企劃女優，得以接拍各片商作品，身分也可以任意設定，而且經紀公司和Meimei一樣，推測是故技重施，又打造一個來自台灣的美人妻身分當作賣點。網友也跟著笑虧「對片商的設定，認真你就輸了」、「台灣的設定很少見耶。」此外，造成台灣網友一陣轟動的Meimei，據說已經不在業界了。

人妻「春美」其實是在AV界打滾了好幾年的松永紗奈。（Facebook@出賣表特）

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