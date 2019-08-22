消失10年　「AV女皇」棲身拉斯維加斯下水道　「非想像般艱苦」

現年37歲的美國前AV女星Jenni Lee曾一度是最著名的成人影片女星之一，然而在2009年卻突然放棄AV事業轉任模特兒，不久更消聲匿跡。一隊荷蘭攝製隊最近拍攝拉斯維加斯下水道紀錄片時，意外發現內裡的其中一名「住客」竟然是Jenni Lee。

本名為薩多拉（Stephanie Sadorra）的Jenni Lee出生於美國田納西州（Tennessee），成為AV女星後，她所拍攝的成人影片在色情網站上有超過上億的流量，至今仍位列全球最佳AV女星排行榜中的第119位。在2009年她突然宣布轉行做模特兒，及後更消聲匿跡。

攝製隊表示，該條地下水道原是為了保護拉斯維加斯免受洪水襲擊，如今卻變成逾300名露宿者的棲身之所，其當中大部分是吸毒者，豈料拍攝時意外發現Jenni Lee。

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「我以前甚至有點太成功了」

Jenni Lee居住的地方非常簡陋，只有一張床、一個櫃子和兩張椅子，沒有電燈，只靠火炬照明。她受訪時仍帶點自豪地稱：「我以前非常出名，甚至有點太成功了，現在應該仍在某個名單上的前100名吧！」，並笑說「我以前非常性感。」

Jenni Lee強調對下水道的生活感到很滿意，「我在這裏擁有一切我需要的東西，其實並不是你想像的般艱苦，每個人都很尊重彼此的空間，這裏的人比較包容，而且我所認識的朋友亦比較大方」。被問到會否考慮離開下水道，她回答道：「當然有想過，但為何要離開呢？」她亦坦言，下水道不見天日的環境確實也有不便，例如沒有乾淨的自來水，但她認為這些困難能造就友情。

在下水道生活的確非常危險，一名女子曾在2016年2月因為洪水湧至溺斃。作家奧拜恩（Matthew O'Brien）指出：「當快要下雨時，那些居住在此的人會互通消息，好讓各人拿起貴重物品盡快離開，任由其餘一切留下來」。