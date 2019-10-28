【解決師】網友讚皮膚好　 唐詩詠公開美肌攻略 ：一日敷三次面膜

唐詩詠今日（28/10）以嘉賓身份現身中環出席拍賣會，席上詩詠戴上價值連城超過兩憶的珠寶鑽飾，完全展現出時尚奢華氣派個人風格亮麗全場。詩詠笑言首次戴上價值過憶的鑽飾心情特別緊張：「啲鑽飾真係好貴，原來戴上之後成個人真係會硬咗，個感覺真係會好唔同。」

詩詠表示每次拍完劇後，身體變得粗勞過度，都會睇中醫去幫自己調理身體。（吳子生攝）

台慶劇《解決師》最近熱播，有份主演的詩詠表示每晚留在家中追看劇集：「其實我從來都好怕睇番自己有份演出嘅劇集，因為每次睇親自己演出，都會挑剔自己某啲地方做得唔好，所以都覺得自己有啲煩。」

此外，劇集首播後網民除了大讚詩詠演技了得之外，還大讚人越大越靚女，詩詠直言擁有亮麗緊緻肌膚一定不可以懶惰，要做到由內靚到外：「我自己本身好相信中醫，每次拍完劇之後，我都會搵中醫幫我調理身體，佢會話畀我知可以食啲乜，有需要時都會配合中藥調理，同時要揀啱適合自己嘅化妝品同護膚品都極為重要，而我每日都會敷Mask，亦試過一日敷三次面膜，亦會在家做輕便美容導入機，令皮膚達致緊緻效果。」

詩詠直言如女士們要保持靚樣，千萬不可以偷懶，除了日常要做運動保持身心健康外，皮膚護理保濕是極其重要。（吳子生攝）