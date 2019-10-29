愛國藝人馬蹄露呼籲罷去海洋公園：香港及中國同胞不是傻的

香港反修例運動持續升溫，持不同立場市民之間的撕裂亦越來越大，海洋公園一年一度的哈囉喂活動正進行得如火如荼，在劇場上演的《地獄巨星賀台慶》被指涉及政治及時事話題，包括：表演內容提及「的士司機撞車死」、主持詢問觀眾「要唔要搵女」、有被形容為「惡毒及享有好大權力」的角色生於7月7日7時等……有觀眾質疑節目有「煽動仇恨」的嫌疑。海洋公園及後回應：演藝項目以娛樂遊人為目標，不涉及對任何社會事件之取態，公園樂於聽取觀眾對節目的意見，並會就此調整演出內容。

馬蹄露為《人民日報》點名表揚的愛國藝人之一。（微博／@馬蹄露Celine）

曾獲《人民日報》點名表揚愛國的藝人馬蹄露，周一（28日）在微博發文讉責海洋公園：「香港海洋公園推卸責任，聲稱不知情；包庇導演黃湛深，內容與今次反修例風波有關，宣傳港獨，煽動仇警，還叫口號，將黃媒失實丶虛假既報導，公然在劇場上演，灌輸丶煽動丶仇恨給小朋友及家長！簡直是無法無天！」她又激動標籤：「香港及中國同胞不是儍的！」有網民留言：「海洋公園原來是黃的，謝謝露露姐曝光。」馬蹄露回覆道：「你們不要去！」

點擊圖輯看馬蹄露「愛國言論」！