【馬蹄露遇襲】因政見起嫌隙　侄仔馬米高：屋企人對我來講好重要

近月來因為逃犯條例掀起嘅連串風波,令唔少家庭因為政見問題變得對立。馬蹄露一向立場鮮明支持警方執法,10月6日喺旺角同示威者起衝突終告受傷。佢同侄仔馬米高嘅關係亦疑似因為政見不合生變。

馬蹄露馬米高兩姑侄一向感情要好。(IG:mamaigo)

不時合作拍攝網上節目。(IG:mamaigo)

馬蹄露同YOUTUBER侄仔馬米高一向感情要好,不時亮相對方嘅網上節目,馬米高亦經常陪姑姐登台客串助手兼保鏢。6月初剛提出逃犯條例時,馬蹄露曾於IG貼出一張同侄仔小時候嘅合照,寫上︰「喂!细路,我係你姑姐嚟㗎﹗」疑似已經起爭拗關係不在。至本月初馬蹄露在旺角示威區,因用手機拍攝而與示威者爆發口角及肢體衝突,最終疑似被「私了」,血流披面受傷,馬米高對此一直都未有回應。

馬蹄露曾於6月初喺IG寫上「喂!细路,我係你姑姐黎架﹗」疑似已經起爭拗關係不在。(IG:celinejaja)

6月16日馬米高曾經有過呢段留言,暗示同身邊人立場不一(IG:mamaigo)

到10月16日貼出同姑姐合照留言話:「好多謝大家嘅問候,一切在心中。同屋企人意見分歧係一件正常不過嘅事。無論如何,屋企人有事我都會喺佢哋身邊,好似佢哋會無條件照顧我一樣,以前係咁,宜家都係。最近嘅事情,我接收到好多唔同嘅聲音同資訊,當刻我有好多好多嘢想講、想回應,但我更加覺得係而家社會咁亂嘅情況之下,我更加需要冷靜,靜落嚟等自己去沈澱一下。到咗呢一刻,我只係想講:屋企人對我來講好重要。For me, family comes first. It always did and it always will. 」