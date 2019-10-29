「No More Shine」後首次同場勁尷尬　徐天佑：同又南直頭冇聯絡

早前徐天佑在社交媒體中向網民指出「No More Shine」，疑似因政見不合與黃又南劃清界線，令人覺得兩人18年兄弟情不再，今晚（29/10）兩人在金鐘舉行的「香港亞洲電影節2019」開幕禮上碰頭，宣傳合作演出的新戲《再見UFO》，即成全場焦點。

天佑在台上發言時，又南全程沒有對望天佑，借故與身邊小演員對話，而輪到又南發言時，天佑亦同樣與身邊衛詩雅交談，看似有心回避雙方，但當活動結束時，大會安排所有嘉賓到台上舉香檳祝賀時，兩人之間雖則有人在旁，但兩人互當透明，沒有碰杯交談，活動完結後，二人沒有一起接受訪傳媒問，而是各做各做，非常尷尬。

徐天佑和黃又南訪問各有各做，非常尷尬。（葉志明攝）

談到二人關係，黃又南接受《香港01》訪問時親自解說：「其實好多人都會問我同天佑究竟咩關係？其實喺今年年頭，其實我哋公司同天佑大家都有一個方案，其實係想大家分開發展，好似天佑佢想做返自己嘅音樂，我自己亦想專注喺電影及音樂方面嘅工作，其實之前我經理人公司都回答過。」

問是否因政見立場不和？又南答謂：「我相信唔會因為呢樣嘢，我哋唔會因為呢啲嘢鬧交，我哋而家絕對係朋友。（為何剛才見到你哋在台上眼神零交流，沒有碰杯？）大家太敏感啦，千祈唔好咁諗，頭先佢在台上講嘢嘅時候，因為我要照顧旁邊嘅小朋友，因為佢同我講佢好緊張，所以係咁啫。」

黃又南指自己與徐天佑仍然是朋友。（葉志明攝）

問為何與黃又南分開做訪問？天佑受訪時表示：「其實呢啲嘢喺社交網站都解釋得清清白白嘅，咁不過可能大家對我當時講個句『No More Shine』有啲疑問，當時我冇回應到，但公司經理人幫我回應咗，咁而家要我夾硬去再去解答我所講嘅嘢，自己始終都覺得對公司都好唔尊重，咁就用公司嘅答案啦。」談到兩人零交流時，天佑坦言雙方感陌生：「我哋好耐冇見，直頭聯絡都冇聯絡過，起碼成大半年都冇電話聯絡，今日下午做訪問先見返。」

徐天佑直言與黃又南一段時間沒有聯絡。（葉志明攝）

點擊下圖逐張觀看「No More Shine」後兩人同場情況：