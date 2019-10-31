傳周焯華與Mandy Lieu分手　正室陳慧玲贏在懂得自愛　

近日盛傳Mandy Lieu 與澳門娛樂大亨周焯華已經分手，她與正印陳慧玲（Heidi）之間的爭夫戲碼似乎也已落幕。有人說正室鬥贏了小三，笑着贏到最後，其實感情之事沒有贏輸之分，與其跟別人鬥，不如做好自己。在這場大婆小三之爭中，Heidi展現了她作為周太的超高EQ，並默默經營努力自己的生活，女人自強，就不需要將得失看得太重。

傳聞Mandy Lieu 自動退場與周焯華分手，正室Heidi憑什麼穩坐大婆之位？（IG圖片／heidi_honey）

持家有道 將家庭照顧好

當丈夫在外頭風花雪月，Heidi繼續留守家庭，對於丈夫與前妻所生的大仔周柏豪視如己出，柏豪多次公開表示跟Heidi的關係很好，更會向對方講心事秘密；Heidi亦對於老爺照顧有加，經常帶着全家人出遊。所以當Heidi面對Mandy的進擊，周家上下都撐她，輪流勸周焯華回頭。當然於一段關係來說，外人可以介入的力量仍是有限的，但至少她贏盡人心。

開拓個人事業 成為獨當一面的女強人

Heidi一方面將家庭照顧好，一方面她亦積極開拓個人事業，涉獵範圍從餐飲零售到設計工程，以至公關廣告等，近年更榮獲世界傑出華人青年企業家獎。展現其女強人一面。

回饋社會 成立慈善機構扶助弱勢社群

Heidi同時亦心繫社會，與澳門知名人士李碧君成立君慧慈善會，籌款資助有需要的慈善機構，例如孤兒院、老人院、婦女庇護中心等的日常和其他緊急援助、獎學金等。除了自己成立的慈善機構，她亦在多家慈善組織擔任公職。

身心都保持在最佳狀態

Heidi之於家庭，之於生意，之於社會都盡心盡力，儘管公私兩忙，但沒有忽略自己，她對生活仍充滿熱情，不辜負年華。Heidi 天天都打扮得漂漂亮亮的，已為兩女之母的她用心保養，經常做運動，將自己保持在最佳狀態。

無論是家庭、生意，Heidi都經營得很好，活得漂亮。（IG圖片／heidi.honey ）

女人還是先要自愛，好好經營自己，活得漂漂亮亮，不完全依仗別人，內心夠強大，才有自主的自信。所以當周焯華當日當眾拖着小三Mandy，完全不顧Heidi這個周太的顏面時，她一度選擇有尊嚴地轉身退場，主動申請離婚。Heidi愛周焯華，但不代表她沒有對方就活不下去，她仍有選擇的條件。

+ 17 + 16 + 15

正當大眾以為Mandy終於得償所願取替Heidi成為周太，但其實周焯華遲遲沒有在離婚協議書上簽字，半年後他在朋友的生日會上，借醉向Heidi示愛，憑歌寄意，攬住她唱《愛我別走》，更當眾高呼「我只得一個周太」，又感慨表示與Heidi「久別重逢」，令她一度激動爆喊。

面對周焯華的重新追求，Heidi初期表現冷淡，向外宣稱只視對方為家人，孩子的父親，但周焯華逐漸用行動挽回Heidi的心，撤銷離婚申請。Heidi 20出頭時認識周焯華，陪着他白手興家，兩公婆從一無所有，到拼下一個娛樂王國，二人有着革命情感，周焯華漸漸冷落了他一度深愛的Mandy。縱使偶爾還有路柳牆花埋身，但周焯華沒有再做一些挑戰Heidi周太地位的事，畢竟Heidi才是那個為他持家的人。

不過Mandy 如今退場也不代表她輸了，畢竟才34歲，還是黃金歲月，離開一個不夠珍惜自己的男人，也不過是另一種重生。