MANDY LIEU傳5年情盡收3億分手費　跟洗米華共同撫養3子女

MANDY LIEU當年喺娛樂圈發展相當搏命，不介意性感示人。（視覺中國）

2014年Mandy Lieu同已婚太陽娛樂集團創辦人周焯華（洗米華）被影到親密出席聚會，三角戀正式曝光掀起風波。Mandy近年於幕前消聲匿跡，長居海外照顧二人嘅3名子女。不過最近卻傳出二人5年情終告分手，Mandy更獲3億掟煲費。

2015年12月17日，MANDY LIEU公開跟周焯華上演世紀牽手，兩人公開戀情。（視覺中國）

Mandy當年喺娛樂圈發展得相當唔錯，至2014年與已婚澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）拖手出席飯局，戀情正式曝光。同年12月經理人證實 Mandy Lieu 未婚有孕4個多月，及後返到馬來西亞安胎，但仍是非不絕。於2015年5月20日，喺英國倫敦為周焯華產下一女，女兒取名周願。其後再喺16年6月及17年9月為周焯華誕下一子一女。

洗米嫂有全家做後盾，仔仔柏豪（周焯華與前妻所生）經常在網上幫Heidi發聲。（IG：@heidi.honey）

不過洗米華一直同元配陳慧玲（Heidi）未離婚，三角關係引發掀然大波，雙方不停隔空出招，Mandy三年抱三原本諗住有機會坐正，可惜有報道指因為洗米華家庭觀念相當重，加上周家成員都力撐Heidi，洗米華為免家庭破裂，令Mandy等足5年周焯華都未同Heidi離婚。有指Mandy終於心死斬纜，由於二人育有三個仔女，佢地依舊保持友好關係，洗米華俾3億分手費兼負責三個小朋友嘅生活費，並定期赴英探望子女。