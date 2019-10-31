【我的拳王男友】羅浩銘被倒頭樁險半身不遂：聽到一聲「咔啦」

身為一個特技人或是替身，可算是電影業界之中，離死亡最近的崗位。近年轉型向電影界發展的羅浩銘（Ken）參與了杜琪峯電影《我的拳王男友》拍攝，戲中除飾演一個日本拳手的角色外，更需要擔任中國國內演員邵兵的替身，替為他上場出演危險場面，而因此令他經歷生死一刻，差點就半身不遂。

羅浩銘打起嚟真係拳拳到肉。（受訪者提供）

冇人敢俾拳王打 羅浩銘受命上場做替身



羅浩銘（Ken）接受《香港01》訪問時說：「喺戲入面，佢（邵兵）有好多硬食，要畀人膝撞同埋俾拳王打嘅場口，嗰啲我就全部替晒佢做。因為個拳王（220磅泰拳拳王Alain Ngalani）係四屆冠軍，大脾有22吋咁粗，冇人肯俾佢打㗎啦，咪我俾佢打囉。」不過阿銘就表示不介意被打：「指導話好難搵到個識打MMA又識做戲又有身型嘅人，當時我話冇問題，因為我都好鍾意拍戲。」

羅浩銘也不夠拳王Alain Ngalani大隻！（受訪者提供）

拍「倒頭摏」鏡頭 頭先落地：好清脆一聲「咔啦」



如是者，拍攝進度都很暢順，直至拍到拳王與邵兵對打，要出使出「倒頭摏」絕招解決他的時候，意外就發生了。羅浩銘：「本來我俾拳王倒頭摏嘅時候，係有條『威也』吊住我卸力，昇咗我上去之後，就會有一剎那俾我『過頭』用背脊落地，但係試咗好多次之後，武指都覺得唔夠真實，太慢。到真係出事嗰次，其實就係條『威也』鬆咗，嗰下我已經盡量想轉個人，唔想頭頂落，所以最後就變咗頸椎落地先，就聽到好清脆一聲『咔啦』。落地之後我好想起身，但係頸以下已經冇感覺。」

羅浩銘表示整套戲總並有三個倒頭摏場面，真是危險。（受訪者提供）

頸落地經歷生死一刻：以為就咁玩完！



他續說：「差啲出大件事，而家冇事就梗係輕鬆講啦，但係呢個動作真係打MMA都唔會做。嗰時一落去嗰下我真係好驚㗎，真係以為就咁玩完！我第一個諗頭就係諗以後邊個照顧我屋企人，第二個諗頭就係，希望頭先拍嘅鏡頭用得。」還好，送院檢查後發現，這次意外並未傷及頸骨。他說：「好彩條頸椎冇斷，亦都冇歪，只係因為有輕微震盪，令到頸肌肉繃緊所以頸以下先郁唔到。第二日我已經可以出院如常拍攝。」他更說，這次拍攝無論是做演員又或是替身，都是難得的經驗，還表示十分感謝杜琪峯和韋家輝給予演出機會。

羅浩銘話出事之後，即刻有急救員衝上台，用針扣拮手掌腳掌測試，才發現尚有知覺。（受訪者提供）

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睇片：羅浩銘被倒頭樁險半身不遂：聽到一聲「咔啦」