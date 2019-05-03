【武博】羅浩銘拍《鐵探》用鉸剪腳誤傷姜皓文：佢完全唔介意整親

羅浩銘（Ken）今日（3日）以武博大使身份出席武博活動，並在武博現場遊玩「熄燈大師」及「一擊即碎」攤位遊戲，Ken憶起從小剛接觸武術時就十分有興趣：「我好記得5歲就想學武術，爸爸第一次帶我去戲院就係睇動作片，睇完就好想學，但嗰陣媽媽就因為我有哮喘所以唔畀，直到13歲先有自主權去報名學。」

羅浩銘希望家長不要因為小朋友身體不適合，而放棄讓他練功夫，因為功夫有很多種，總有一種會適合。（陳志嵐攝）

練功夫從來都是一件辛苦的事，Ken說：「但呢個辛苦係你會Enjoy，你唔會介意呢個辛苦，因為呢個付出係一定有回報。」問到Ken會多久練功一次，他說：「拍攝工作忙嘅時候都盡量Keep住一星期2、3次，平時就4、5次；我會睇個狀態，例如今日3場，每場都淋漓盡致，咁3場就夠，要善用時間。」

羅浩銘想跟很多電影界的武術前輩學習，如：洪金寶、錢家樂、甄子丹等。（陳志嵐攝）

Ken近日在無綫電視劇《鐵探》中飾演營長手下Eddy，他日前就在節目中大嘆沒有感情戲：「有就最好啦，冇都唔緊要嘅，我好明白自己嘅角色喺邊度，但當然作為一個演員想有多啲唔同嘗試，我相信觀眾都有興趣見到我做動作以外嘅戲。」又笑言最想與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）拍感情戲。

羅浩銘接下來會拍攝兩部動作片，8月則會拍攝警匪電視劇，他又言想挑戰不同類型的戲。（陳志嵐攝）

羅浩銘又分享了拍攝《鐵探》時最深刻的一場戲：「有一場我同黑哥姜皓文對打，我要用鉸剪腳飛身去夾佢，導演安排咗替身俾黑哥，但黑哥話要自己做，因為我着住軍靴，一夾嘅時候落地就撞到黑哥個下巴一下，咁我好驚撞親佢，但黑哥完全冇話責怪我，一起身就去睇Playback，即係佢完全唔介意整親，只要拍得靚就得。」問到拍打戲時會不會怕傷到其他演員而就力，還是為好睇而次次出盡全力，Ken說：「兩種情況都會有，對住完全唔識打嘅人或者女士就會就力，再靠鏡頭去幫；當兩個都識打就出盡全力。」