陳山聰找到合襯另一半　郭政鴻感動到喊：佢成個人變咗好多！

陳山聰周五（1日）與拍拖五年的圈外女友何麗萍（Apple）舉行婚禮，與陳山聰稱兄道弟的郭政鴻當然不能缺席，早前山聰夫婦亦更向郭政鴻斟茶，原來郭政鴻之前也不知情：「我都臨時臨急先知，好驚喜，最尾嘅時候突然之間叫我出嚟飲杯茶，好感動。」郭政鴻樂見陳山聰進入另一個階段、找到合襯的另一半：「成個人變咗好多，好踏實，處事亦都成熟咗好多，好替佢開心！」

郭政鴻帶同兩位女兒出席好兄弟陳山聰的婚禮。（陳志嵐攝）

郭政鴻憶起十多、二十年前透過舞獅認識：「我同佢從細到大都鍾意傳統嘅舞獅，亦都係由舞獅建立起呢份感情。」談起這段兄弟情，他說彼此性格相似，較為內斂：「我同佢唔係好多說話，反而好多嘢盡在不言中，一個眼神已經知大家諗乜嘢。」郭政鴻提起自己遇到困難時，陳山聰義不容辭就找到方案幫他處理：「我冇諗到佢可以諗得咁周全，當我好迷惘嘅時候，佢已經建議我咁樣做。」郭政鴻又稱讚陳山聰很細心兼感情豐富：「原來佢咁易喊！今日俾佢搞到我都喊埋！」

郭政鴻祝福陳山聰家庭幸福美滿、早生貴子、事業上亦能飛得更高更遠：「快啲攞視帝！」（陳志嵐攝）

郭政鴻又向陳山聰分享了婚姻之道：「好好錫老婆！」簽紙的時候，郭政鴻對陳山聰說：「簽咗張紙，就自動過戶㗎喇，有幾多就過幾多，然後老婆就俾返少少零用錢你。」於是郭政鴻勉勵陳山聰：「返工繼續努力做嘢喇！」