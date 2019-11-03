【娛樂大家】關楚耀爆女星kiss戲有異味　三大提示直指某模特兒

上星期無綫綜藝節目《娛樂大家》其中一個環節「Liza傾」，嘉賓關楚耀語出驚人，指當年拍劇曾經遇著一個「口臭」女拍檔，更要與她進行親咀戲，關楚耀主即嗌停機，然後去便利店牙刷牙膏套裝給該名女演員。

關楚耀指自己比較衛生，事前已經做好清潔，但因為當時開拍之前是宵夜時間，該女演員吃完豬柳蛋漢堡，有些殘餘物留在咀邊，所以他唯有叫停。

關楚耀大爆演員秘密。（螢幕截圖）

即睇關楚耀點講：

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主持人汪阿姐和森美都質疑是否真有其事，關楚耀竟給出三大貼士力證自己的說話，他指：「三個字，個姓係一種食物，個劇同姜麗文都有關。」而在場的姜麗文立即否認，她說：「唔係我，佢係我朋友嚟呀！我知道呢件事，因為你向我阿哥（姜文杰）投訴。」

阿姐和森美都表示質疑，不過關楚耀就俾埋提示。（螢幕截圖）

翻查資料，關楚耀和姜麗文拍過一套香港電視的《童話戀曲201314》，同場亦有姜文杰，而飾演關楚耀女友的是蔡穎恩，三個字，姓氏是食物（蔡的同音菜），矛頭直指向她。而蔡穎恩在其Ig story留言指「有些事情拿出來當笑話，算是人身攻擊！甚至是會影響到一個人的聲譽！」不過很快便刪除該留言了。

蔡穎恩是模特兒出身。（IG@蔡穎恩）