【解決師 】八位學生妹啦啦隊起底　郭思、林映蔚外邊個吸引你？

《解決師》除了王浩信和唐詩詠的主線之外，在范根中學的副線也相當引人入勝，其中一班女仔啦啦隊隊員更相當吸引。 這八位啦啦隊隊員當中，有TVB的親生女，有外來的KOL，不過共通點都是相當青春！以下一起看看究竟她們是誰！

陳嘉慧在劇中飾演佩佩陳佩慧。(IG@陳嘉慧)

陳嘉慧在劇中飾演佩佩陳佩慧，今年23歲，現在是TVB的合約藝人，參加第29期無綫電視藝員訓練班入行，12歲移民日本，所以操流利日文，後因為要參加訓練班而回港。加入TVB後已經拍過3套劇集，雖然都是過場角色，但今次《解決師》已經比之前多對白，算是有進步。

陳嘉慧識操流利日文。（ig@陳嘉慧）

+ 5 + 4 + 3

彭翔翎在劇中飾演何詠詩。（ig@何詠詩）

彭翔翎在劇中飾演何詠詩，曾參加過《第十二屆全港校花校草選舉2008》，在《兄弟》和《救妻同學會》也有過場演出，她ig擁有過萬追蹤者，相當強勁。

她ig擁有過萬追蹤者。（ig@何詠詩）

+ 5 + 4 + 3

孟希璘(左一)在劇中飾演劉靜宜。（ig@孟希璘）

孟希璘在劇中飾演劉靜宜，也是第29期無綫電視藝員訓練班學員。

第29期無綫電視藝員訓練班學員。（ig@孟希璘）

+ 7 + 6 + 5

梁雯蔚在劇中飾演周詩婷。（ig@周詩婷）

梁雯蔚在劇中飾演周詩婷，TVB經理人合約，2017年度香港小姐競選十強佳麗，入TVB前曾客串電影《三條友飲醉走》同《幸運是我》，亦試過在北京加入電影公司做後期製作。

梁雯蔚係港姐出身。（ig@梁雯蔚）

+ 4 + 3 + 2

郭思在劇中飾演心心曾心怡。（ig@郭思）

郭思在劇中飾演心心曾心怡，本身是模特兒和KOL，今次是第一次拍劇，曾為E kids《終止戀愛》擔任MV女主女主角，也試過在TVB《美女廚房》擔任美女學徒。

試過在TVB《美女廚房》擔任美女學徒。（ig@郭思）

+ 12 + 11 + 10

胡美貽在劇中飾演陳嘉雯（ig@胡美貽）

胡美貽在劇中飾演陳嘉雯，相信大家對她較為認識，《2017年度香港小姐競選》落選港姐，現為TVB經理人合約藝員，近年不少劇中也有份出演。

相信大家對她較為認識（ig@胡美貽）

+ 5 + 4 + 3

林映蔚在劇中飾演沈琪。（ig@林映蔚）

林映蔚在劇中飾演沈琪，曾有份拍攝YouTube頻道「熊仔頭」的女主角，今次是第一次拍攝電視劇，大學主修新聞及傳播系，大學時期已經有接Freelance拍攝工作，曾短暫做過地產代理。

曾有份拍攝YouTube頻道「熊仔頭」的女主角（ig@林映蔚）

+ 8 + 7 + 6

黎寬怡在劇中飾演李婉婷（ig@黎寬怡）

黎寬怡在劇中飾演李婉婷，現在除了間中拍劇，也有主持《東張西望》，在今年年頭的《大帥哥》祝捷晚會中，訪問張衛健時突然因緊張哭了出來，在網上惹起廣泛討論。

訪中過程中爆喊。(螢幕截圖)