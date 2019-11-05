「真人版蛇姬」賤男老公FB發文求洗底：林采緹做錯的事就是嫁給我

林采緹與老公胡睿兒2018年登記結婚，但是老公卻在她懷孕時，在夜店「撿屍」的醜聞，婚姻看來岌岌可危，25日她證實已搬回娘家，夫妻倆現在是分居狀態；對此，一直沉默不回應的胡睿兒，1日突然在社交平台發文，感嘆：「她唯一做錯的事，可能就是嫁給我」

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胡睿兒1日一早在社交平台發文，向外界說明這些日子來的心境，他先是認已半年沒與老婆發生床事，也坦承目前事分居狀態：「但這一切都是我自己造成的」。對於網路上許多酸民常留言罵林采緹，讓他不禁跳出來替老婆說話，直言老婆是個好媽媽，善解人意、處處替人著想，永遠把自己擺在第二位的人：「你們跟本不了解她的痛苦及無奈」，並嗆網友：「你們是在靠爸什麼」、「問題明明是出在我身上，為何要讓她難過，我不懂！」。

自胡睿兒爆出「執屍事件」後，林采緹已鮮少分享與老公的合照。（IG@sunnylin_520）

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最後，胡睿兒難過地說，「她有做錯什麼嗎？對！他唯一做錯的事...『可能就是嫁給我』」，表示自己做錯事情所以沒什麼好辯解，也對自己信心喊話：「要像個男人一樣站起來，期許自己能夠更好」。

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