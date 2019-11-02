百大90後女星排行榜出爐！雞排妹林采緹都被「宇宙級藝人」揮低

90後（1990年-1999年出生）的新生代已慢慢佔據娛樂圈，不管是在演藝、歌唱、綜藝節目，越來越多的新面孔出現，而這些表現可圈可點的新生代也擁有不少忠實粉絲支持！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出《網路口碑－90後女星排行榜》（區間2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月），來看看兩岸三地當紅的30位搶眼的90後女星，這些人你是否都認識吧！

即睇《網路口碑－90後女星排行榜》第11位至第100位。▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

第十名：徐瑋吟 鮪魚

擁有姣好身材、甜美外表的鮪魚（徐瑋吟）從高中時期擔任外拍模特兒就累積不少人氣，在《國光幫幫忙》擔任助理而成名、隨後正式出道，現在則主要在《愛玩客》外景節目與小鐘搭檔主持。1994年出生的徐瑋吟雖然有張不脫稚氣的臉龐，但在外景節目大秀比堅尼的火辣模樣，也讓不少粉絲直呼：「天啊太正了！小女孩長大惹～」

第十名：徐瑋吟 鮪魚（Facebook@vicky9981）

第九名：簡廷芮

1992年出生，2014以雙人女子團體Dears成員的身分正式出道，讓人廣為熟知的是在電影《我的少女時代》裡飾演的校花陶敏敏一角。甜美的外表與清新的氣質，讓她擁有不少的粉絲群，也出演多部電視劇《惡作劇之吻》、《稍息立正我愛你》等，還發行個人首張迷你專輯「大衛女孩」。

第九名：簡廷芮（IG＠dewichien）

百大90後女星排行榜第4位至第8位▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

第三名：鄭家純 雞排妹

1993年出生，因幫雞排店代言拍宣傳影片而爆紅，其犀利的說話風格，引來不少爭議，卻也讓她知名度提升，除了出演綜藝節目之外，她也會在社群媒體上發表有關公共議題的言論，甚至還上過政論節目談論其對柯P的想法。現則轉戰經營直播平台、YouTube，人氣居高不下。

第三名：鄭家純 雞排妹（IG@ili.cheng）

+ 35 + 34 + 33

第二名：梁以辰

1990年出生，廣告演員出身，拍攝作品多達40支電視廣告與微電影，清新漂亮的形象深受粉絲喜歡，也是微風女子團體Breeze的成員之一，在2016年的FHM全球性感百大美女（台灣區）網路票選拿下第30名，此外，她時常上綜藝節目的通告，近兩年開始轉戰戲劇演出，在最新的偶像劇《男神時代》也出演一角。

第二名：梁以辰（IG@yi_chan_liang）

+ 6 + 5 + 4

第一名：G.E.M鄧紫棋

﻿1991年出生的鄧紫棋，16歲出道獲得多個新人獎，其唱功及具有辨識度的音色被封為「鐵肺歌后」，她在歌唱節目《我是歌手》演唱「泡沫」一曲，讓她一夜之間爆紅到不行，知名歌曲「光年之外」目前在YouTube的點擊率破1.9億次，更擔任饒舌比賽節目《中國新說唱》的導師，歌唱實力相當驚人！

第一名：G.E.M鄧紫棋（IG＠gem0816）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『90後女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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