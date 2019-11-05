【深夜保健室】雞排妹爆「酒店」內幕　曾有知名女星下海？

由雞排妹（鄭家純）的網路節目《深夜保健室》轉型成為探討性愛話題節目。最新一集雞排妹便帶同Youtuber「反骨男孩」的其中一名成員培根到台灣「酒店」（夜總會）來一個開箱酒店體驗一下。

原來消費大概分為三種模式，有「便服」、「禮服」和「制服」，要消息最貴的是「制服」。（Youtube截圖）

在台灣要去「酒店」並不會在門口招牌寫上有什麼服務，原來是需要人介紹才可以，那個介紹人通常他們形容為「幹部」，要透過詢問「幹部」這是「酒店」再幫客人安排和預算是多少。還有節目中強調「酒店」姐姐在陪酒期間不是什麼也能做的，如果是普通的抱抱和拖拖手是可以，但是重要的三點部位是不能觸碰的。

「酒店」小姐一個女賺的錢節目也有探討。（Youtube截圖）

在影片雞排妹也好奇提問了一個問題，是否有女星在娛樂圈工作不順利，然後決定轉行下海。酒店人員便爆料：「曾遇過一名女星，而且是拍過廣告、拍過電影，頗有名氣，找上門希望有人幫她牽線進入這一行。雖然行情也是一視同仁，但確實因為外型較佳，容易招客。」當然大家會很好奇女星是那一位，可惜影片中沒有透露那一位是誰。至於酒店妹平均月收入，至少都有2萬多港元，不過也有「魔王級人物」，月入可以達到30萬港元。

這節目還會介紹去「酒店」會玩的遊戲。（Youtube截圖）