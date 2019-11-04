【娛樂大家】譚嘉儀成功查殺陳曉華照畀人鬧　將軍功能有幾難用？

有「狼人殺」的地方，就會有討論的話題。自從由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》加入「狼人殺」遊戲，將它改編成「狼人宮廷版」之後，《娛》比上一季成功掀起了更高的討論度，尤其在它將「完整版」放在YouTube頻道之後，網民總是在留言版眾說紛紜。先將最新一集（11月3晚播出的一集）的陣營和結果，遊戲最後由郭子豪（刺客王）、陳曉華、丁子朗以及泰臣的刺客陣營勝出，功能組別分別為何雁詩（劊子手－即獵人）、麥玲玲（皇帝－即預言家）、譚嘉儀（將軍－即騎士）、林穎彤（太醫－即女巫）。而大部份網民就將譚嘉儀成功查殺陳曉華的舉動視為好人陣營反勝為敗的轉捩點，認為她浪費了「將軍」的功能。

其實將軍成功查出刺客又真係幾型嘅！（電視截圖）

查中刺客都唔啱？

在探討譚嘉儀的查殺操作之前，有網民認為麥玲玲做皇帝做得太過張揚，令皇帝在第二個晚上就被刺客殺死，使皇帝只能夠查到兩名玩家的身份，但礙於「狼人宮廷版」的玩法是任何死法都有遺言，所以皇帝臨離枱前仍能發言。雖然她到最尾都沒有表明「皇帝」的身份，但她亦明確地指出12號謝東閔是好人，而2號陳曉華是壞人的身份。經過一輪發言之後，仍然生存的所有玩家亦得到共識，會將陳曉華票死，而局面上亦有很多因應陳曉華的發言而作的推測。但「將軍」譚嘉儀竟然在此刻發動功能，成功將「刺客」陳曉華查殺，繼而令當日白天的投票取消，直接進入黑夜，到下一日，被刺客殺死的就是譚嘉儀。

皇帝死咗，而你擺明係將軍，屠邊嘅刺客唔殺你殺邊個？（電視截圖）

將軍功能如何善用？

其實將軍的功能並不太適用於查殺一個「明確的壞人」，因為當大家都有共識去票死陳曉華的時候，將軍的查殺就變得多此一舉，因為查中刺客會直接入夜，撞走的除了是刺客之外，亦包括白天投票而得出的「票形」資訊，加上已發動功能的將軍是場上的「鐵定好人」，懂操作的刺客一般都會盡快將局內的「確定資訊」剷除，因為局面愈不明朗，對刺客的形勢就愈有利。再者「皇帝」已經死了，基於「屠邊」的遊戲規則，刺客殺將軍是理所當然，繼而令「太醫」和「劊子手」更加難去自證身份，好人陣營反而變得嚴峻。所以，譚嘉儀作為將軍，應該去查陳曉華以外較為像刺客的人，哪怕是好人，因為查中好人，是局中的強力資訊，然後再利用投票將陳曉華帶走，又或者可以選擇留多日再決定。將軍就是要令不明朗的局勢變得明朗，否則就會將功能白白浪費。

好多人都讚陳曉華玩得唔錯，你哋點睇？

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