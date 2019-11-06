譚嘉儀現身《娛樂大家》突然變樣？　承認有重大改動：希望Keep到

譚嘉儀（Kayee）早前嘉賓身份參與汪明荃主持節目《娛樂大家》拍攝，有關部份亦已經在周日（3/11）播出。除了不少觀眾事後談論她在「狼人宮廷版」的表現，也有觀眾察覺到其樣子比印象中大有分別，像林夏薇多過她本人，疑似整容。

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譚嘉儀接受《香港01》訪問時便笑住話自己沒有整容：「我睇到相關Comment都笑咗，多謝佢哋覺得我靚咗，好開心！」她亦有解構自己如何「變身」：「應該係髮型唔同咗，而我呢排都有節食同做多咗運動，所以好多人都話我瘦咗，希望可以Keep到咁。」

提到新髮型有「主播Feel」，譚嘉儀即指自己會保持這個髮型一段時間：「我好鍾意而家呢個髮型，好爽，配合返我嘅性格。」（TVB《娛樂大家》畫面）

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談到Keep fit的細節，譚嘉儀便透露：「少食飯，多食肉、生果同蔬菜。（唔夠碳水化合物夠氣唱歌？）還好，所以而家都要日日練歌，先Keep住夠氣力唱。（運動方面呢？）我平時係睇住YouTube嘅Cardio burn video做一個鐘，再加啲重力訓練，例如舉下啞鈴咁。我鍾意喺屋企做，因為唔使帶毛巾帶衫出去，夠晒方便。」

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