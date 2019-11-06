Apink初瓏普美、SF9同日赴港澳開騷　拍片曬廣東話向粉絲問好

今個11月將會有不少韓國偶像到香港和澳門舉行演出，女團Apink成員初瓏和普美將於11月24日假香港麥花臣場館舉行的〈ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]〉見面會，近日初瓏和普美特意拍片，用廣東話向香港Panda（Apink粉絲）問好之餘，亦透露已為大家準備更精彩的演出，所以呼籲粉絲記得捧場。

Apink成員初瓏和普美將於11月24日假香港麥花臣場館舉行見面會。

初瓏和普美以廣東話向粉絲問好，盡顯可愛、佻皮的魅力。

另外，男團SF9同樣於11月24日假「澳門百老匯」百老匯舞台舉行「2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU」，門票於公開發售後，已經火速售罄，主辦單位決定加推少量$880門票以滿足觀眾們需要，SF9更特意拍片感謝FANTASY（SF9粉絲）支持，又提到一想起可以跟粉絲們見面，就非常之激動，並已經努力準備，希望為觀眾們帶來最好的演出。

男團SF9同樣於11月24日假「澳門百老匯」百老匯舞台舉行演唱會。

SF9演唱會門票火速售罄，主辦單位決定加推少量$880門票以滿足觀眾們需要，SF9更特意拍片感謝FANTASY支持。

Apink初瓏和普美見面會宣傳片

SF9澳門演唱會宣傳片