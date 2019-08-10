Apink初瓏普美下月來港舉行見面會　拍片綻放開心果魅力

韓國人氣女子組合APINK成員初瓏（朴初瓏）及普美（尹普美）最近組成了限定組合，繼7月底在台北舉行粉絲見面會外，9月8日兩人將會來港假麥花臣場館舉行「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」。初瓏和普美日前率先透過短片向一眾香港PANDA（APINK粉絲）打招呼。

Apink的普美和初瓏七月底赴台北舉行粉絲見面會。（德碩文化提供）

睇下初瓏、普美同台灣Panda玩得有幾開心啦！

在片段中，初瓏和普美先以廣東話向粉絲問好，初瓏接著表示距離上次APINK來香港開騷後已經過了一段長時間，很想念香港的粉絲，故此提及將能再度訪港，兩位都表現得相當興奮，初瓏更一度大笑起來。普美表示正在用心地準備是次香港粉絲見面會，希望藉著今次機會與港迷製造珍貴難忘的回憶，在一分鐘的問候短片中二人已盡顯「開心果」搞笑本色。初瓏及普美香港粉絲見面會門票現已透過Cityline公開發售。

早前初瓏和普美先親筆寫信向香港粉絲打招呼。（德碩文化提供）

近日初瓏和普美拍片，用廣東話向香港粉絲問好，言談間盡展開心果本色。（德碩文化提供）

初瓏和普美粉絲見面會將於下月8日在香港舉行。（德碩文化提供）

逐格睇Apink初瓏普美粉絲見面會宣傳照

+ 10 + 9 + 8

Apink初瓏普美向香港粉絲問好片段