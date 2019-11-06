鄭浩南自爆內地拍劇曾遇沒有演員道德的人：早餐唔啱食發脾氣！

鄭浩南今天出席ViuTV新劇集《地產仔》的拜神儀式，很久已沒有在香港拍劇的浩南哥再次演出，他直言能與一班年青演員合作感到非常開心：「大家都用一種尊重姿態對我，戲裡戲外都係。新一代都睇我好多戲，佢哋有時會覺得我係咪好cool呢？但其實我唔係，我係一個好玩好好笑嘅人。」

《地產仔》以喜劇形式描寫香港社會房地產的問題，同劇演員包括：吳肇軒、朱慧敏、麥子樂、張文傑、胡子彤、廖子妤、余香凝、陳穎欣、邱士縉與徐浩昌。（陳順禎攝）

在拍攝這套劇集期間，浩南哥收到不少台前幕後大讚他30多年樣子也沒有改變，他解釋：「可能我成日同後生仔一齊，點解呢，因為我後生係香港壘球代表隊。退役之後我都有繼續同香港隊後生仔一齊。然後我太太年紀細過我，我小朋友佢又開始長大呢，咁佢嘅同學我都有接觸，所以好習慣同好開心同後生仔一齊。可能因為咁樣就係保持年青同埋冇代溝嘅一個秘訣。」

從演多年，浩南哥回想起多初入行身邊每一位演員也比他年青，到現在便是他年紀最大。（陳順禎攝）

自爆內地拍劇遇「奇人」：態度惡劣招呼都唔會打

從踏入社會開始，演藝這份職業是浩南哥的第一份工作，用了很多時間投入在這個夢想當中。多年來遇過無數的人，早前更到內地發展參演大型電視劇。浩南哥自爆，指自己曾在內地拍戲大爆遇過很多大牌、很麻煩和沒有演員道德的人：「試過開工架車到咗，又唔落車開工，佢原因係琴日個餐食得唔好，要喺車休息下先。然後早餐又唔啱食發脾氣。都試過等咗幾個鐘要開工，但冇人敢叫佢落車。當時候係拍緊動作片，佢落車一刻我以為係女仔嚟，正所謂文又唔得武又唔得，佢唔好害人啦，有時唔明點解仲會有製作人用咁多錢請呢啲人。我盡量唔交流，文戲咪會傾兩句，但有啲態度惡劣到正常招呼都唔想打。試過拍打戲佢話呢啲簡單動作戲搵替身同浩南哥打得啦，搞到我真係想同佢打，講到自己咁好打，咁簡單。但係有一個好處，我可以早啲放工唔好浪費我時間。」

浩南哥指當然不能說全部人也很大牌，當然也遇過很多好演員。（陳順禎攝）

不能用片酬衡量演員價值

浩南哥認為不能用一個價錢去衡量一個演員的價值，這不是一件公平的事，「譬如說有演員收開一集十萬，但劇集爆紅咗，其實唔係只有佢功勞，係佢身邊嘅演員同幕後製作得好，順帶贏埋。但啲人就會搵佢，可能聲價十倍。其實真係一件好唔健康、好誇張、唔平等、唔公平嘅待遇。不過真係冇乜嬲，因為係人哋嘅地方，有佢哋做法。但只要對得住自己，對得住人心，做人就唔好咁過份。」

浩南哥現在還有腹肌，不過他笑言不用展出給別人看，最好的會感受到。（陳順禎）

說回香港電影圈，外界常常說青黃不接，更說這一行已經式微，浩南哥每次聽到其實覺得很傷感，他坦言其實並不是這樣：「好多人其實依家仲爭取緊，後起之秀你見到佢哋做緊一個新嘅衝擊，我覺得對香港影視圈係一個喜訊。大家話演藝圈啲中流砥柱都喺大市場，其實沒辦法嘅，咁想搵錢係真，但我覺得最重要唔好忽略本土市場。」