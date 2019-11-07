試鏡成功演新劇《地產仔》　Stanley@MIRROR：去樓盤附近同人傾偈

今次為飾演阿鹿這個角色，Stanley先將頭髮染啡，再向前梳成瀏海，有別於以往他在《全民造星》以及劇集《娛樂風雲》中的形象，令人差點認不出來，乍看頗為討好。（陳順禎攝）

由ViuTV、天下一電視製作部、寰亞公司電視製作部聯合開拍、由徐遇安與鄧維弼監製的新劇《地產仔》，周三（6/11）在佐敦渡船角外景拍攝場地舉行開鏡拜神儀式，全劇主要演員包括鄭浩南、朱慧敏、吳肇軒、胡子彤、余香凝、廖子妤、麥子樂、張文傑、陳穎欣、「肥腸」徐浩昌，以及男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）皆有出席。

Stanley為配合角色，以全新形象示人，令人差點認不出來，他說今次在劇中將扮演見習地產經紀阿鹿。「我覺得呢個角色係一個被社會蹂躪過嘅年輕人，佢讀書時運動好叻，喺學校係風頭躉，但出到社會後，佢發覺呢個技能係冇作用嘅，加上佢一直好相信公平公正，可惜投身社會後，呢樣嘢係完全幫唔到佢成功，反而見到身邊嘅朋友可能因為不擇手段或者好厚面皮變得成功，佢嘅想法開始改變，咁就慢慢走歪左。」意味他隨時有破格演出。

由ViuTV、天下一電視製作部、寰亞公司電視製作部聯合開拍新劇，由徐遇安與鄧維弼監製的《地產仔》，周三（6/11）在佐敦渡船角外景拍攝場地舉行開鏡拜神儀式，全劇主要演員包括鄭浩南、朱慧敏、吳肇軒、胡子彤、余香凝、廖子妤、麥子樂、張文傑、陳穎欣，以及男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）皆有出席。（陳順禎攝）

新劇《地產仔》由鄭浩南帶領一眾年輕演員參演，講述胸無大志的裝修工人吳肇軒，因為仰慕地產經紀陳穎欣，陰差陽錯下加入鄭浩南創辦的地產公司，與自稱科創界才俊的胡子彤、運動員阿鹿以及會計情痴（肥腸）徐浩昌成為了見習「地產仔」，在女扮男裝的分店經理廖子妤帶領下，打算3個月內考獲執業牌照，對抗唯利是圖的業界龍頭。（陳順禎攝）

為演好地產仔角色 專誠到新樓盤附近視察

有別於參演百集長劇《娛樂風雲》，今勻在《地產仔》裏跟自己做對手戲的，絕大部份都是電影演員，加上又是行內新人，Stanley坦言當初知道自己試鏡成功加入劇組之後異常緊張。「開鏡前真係好緊張，不停睇劇本，但開咗工之後，同肇軒、子彤、肥腸夾多咗就輕鬆番啲，同埋我會不停問意見，拍完每場，都會立即問徐老師（監製徐遇安）同埋導演，問佢哋覺得點呀，O唔OK呀，好多Feedback都係正面，咁就開始鬆番喇個人。」

Stanley指今次拍劇相當愉快，尤其感謝吳肇軒等身邊一班隊友，彼此重視交流，埋位前做好溝通，令他茅塞頓開。「每場戲都會夾好耐，所以好多時都唔跟劇本，亦令我有一個醒覺，就係劇本其實好死，有佢哋傍住我就會鬆咗好多。」為了演繹地產經紀更加傳神更加貼地，Stanley索性實地考察，掌握角色心態。「我直情有去行過一啲（新）樓盤附近，次次都會有啲好後生，或者有啲好成熟的女人走埋嚟問：『買唔買樓，買唔買樓？』之後就會同佢地傾幾句，心諗：『吓？你見到我個樣你覺得我真係買到樓咩？』佢哋可能覺得，可能扑中咗一次（搵到買家）咁就得㗎喇喎，亂槍打鳥。」