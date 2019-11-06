【全民造星II】B4隊唱得彈得又靚仔　網民求組團出道：港版2AM！

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，最新賽程說到MIRROR重新參加《全民造星II》的比賽，與48強的參賽者成為新的60強，並由A組導師火火、B組導師陳潔靈（Miss Chan Chan）、C組導師郭偉亮（Eric Kwok）帶領各自的隊伍進行小組對決，最後比分最低的一組需要淘汰十名隊員。在最新一集節目中，組員（95號參賽者陳樂Justin、79號參賽者陳天翱Eagle、47號參賽者梁瑞峰June、28號參賽者張天賦MC）歌唱實力均不俗的B4組加上MIRROR成員Jer，帶來的舞台讓不少觀眾驚艷，有不少網民更留言希望他們能組成港版美聲組合2AM。

95號參賽者陳樂（Justin）（右二）認為B4組一拍即合。（Instagram／@ctoeagle）

B4組成員原來個個的音樂造詣都不凡，每個都能唱能彈，被稱為「音樂最強組合」：79號參賽者陳天翱Eagle會作曲、作詞、彈鋼琴、結他、Bass、打鼓；28號參賽者張天賦MC則認為自己的歌唱能力可媲美其他參賽者；95號參賽者陳樂Justin更有絕對音感，光看牌面似乎挺有優勢。被指顏值與實力兼備的B4組在第一輪需為指定歌曲周興哲的《你好不好》編排舞台，他們挺理所當然地利用隊伍的優勢，選擇用不同樂器伴奏，而他們的和聲亦很是動聽，令監製花姐（黃慧君）連說了五次：「真係好好聽！」之餘，評判均紛紛給予好評，DJ Eric甚至說：「你哋每個人都唱得好，我唔知搵咩地方去挑剔。」

在第二輪的自選項目，B4組選擇了改編Justin Timberlake的《Mirrors》參戰，以Acapella的形式作為開場，讓觀眾很是驚艷。（節目截圖）

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花姐：我冇話要開新團！

在表演完畢後，花姐說：「簽曬你哋返嚟，為咗香港所有少女！」她又很快意識到現實：「邊有咁多錢？」網民紛紛在討論區留言希望B4組可以好像韓國美聲團體2AM那樣活動，花姐接受訪問時補充說暫時未有計劃要與哪一位參賽者簽約：「我冇話要開新團！但佢哋表現好好，好吸引人！簽人唔會成組咁簽，都係觀察緊邊啲參賽者有潛質，各自嘅觀眾緣係點……」談到June和Eagle在40強已出局：「名次同簽約無關係嘅。」

花姐又覺得現階段還不敢肯定什麼：「上年MIRROR都係去到一半先想開始組團，差唔多去到決賽先齊人」，對於第二季參賽者的去向，她說：「入MIRROR定組新團我自己都未肯定，未諗將佢哋放喺邊到用：組一團、放MIRROR、簽藝人，要俾少少時間我睇定啲，唔可以輕舉妄動！」

對於鏡粉們都希望Jer可以出單曲，花姐回應道：「嚟近MIRROR唔同成員都會出單曲、大家拭目以待睇下等唔等到Jer，唔會令大家失望！」（節目截圖）

MIRROR成員Stanley周三（6／11）出席新劇《地產仔》開鏡儀式後接受訪問，談到自己在《全民造星II》的心水人選：「我自己暫時睇好MC，我覺得佢唱歌好好聽。」談到MC態度的問題，他說：「呢樣嘢可以改嘅，始終評判都係睇台上嘅表演，佢喺台上真係好Charm！」

Stanley在《全民造星II》中看好28號參賽者張天賦MC。（陳順禎攝）

節目組在早期已經提出MC態度與遲到的問題，最新一集內容亦提到B4組因開會嚴重不足導致進度落後，在導師中間檢查的日子沒有準備自選表演，但MC自信地說：「我哋一、兩日就可以搞掂。」當Miss Chan Chan要求要做得好時，他再反駁：「一、兩日就會好。」此舉令對表演有追求的Miss Chan Chan極生氣地說：「你幾叻啊？」

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花姐承認對MC最嚴厲：同佢唔會輕鬆傾偈

與花姐談到MC的態度問題：「佢有改善嘅，亦都唔敢唔改善，我都唔係諗住做死佢！」花姐認為自己的責任是看到他的改變：「希望我有命睇到佢改善得好。」同時她亦理解比賽佔用了參賽者們不少時間，而他們同時需要上班、生活，在時間控制上有一定困難。花姐又自問對MC尤為嚴格：「同其他參賽者有時都會輕鬆傾偈，對佢就唔會，因為只要放鬆少少，佢就會成個人鬆曬。」

問到態度問題會否成為MC在比賽前進、甚至入行的阻滯，花姐說：「如果佢比賽成績好嘅，我哋都希望同佢合作，可以令更多人聽到佢唱歌。」她續言：「好多人我都考慮近會唔會簽，MC有潛質亦都係我考慮之列，但做藝人態度同性格都好重要。我估好多公司會對佢有興趣，樂壇係需要一個咁嘅人，無論喺邊到發展都好，入行之前都要處理好個態度！」