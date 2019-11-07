李佳芯《殺手》預告主角變閒角？　陳豪解畫：每個人出鏡都唔係多

農夫大讚陳豪沖咖啡勁過當地咖啡師。（陳順禎攝）

陳豪今天（7日）出席由鄭裕玲（Do姐）和農夫主持的新旅遊節目《晚間看地球》發布會。這次陳豪和他們去到土耳其品嘗咖啡，還有和他們在節目中搞笑一下，令陳豪覺得這趟旅程非常難忘。陳豪分享當地的體驗：「其實我因為工作關係都唔係去咗好多日，但可以感受當地咖啡文化。雖然唔可以話好深入，但都可以睇驗一下。不過最開心係我有啲咖啡工具係我無論去全世界我都會帶住係身，難得餐廳食完飯佢哋問我有冇咖啡飲，我話有咪沖下畀佢哋飲。連當日餐廳經理同員工都有一齊試我咖啡，佢哋都大讚，令我好驚喜。」

陳豪的咖啡工具無論去那裡也會帶在身上，唯獨是與家中小孩去旅行就會放棄，他解釋家中小孩是他的「大帝」（陳順禎攝

由陳豪和李佳芯（Ali）主演的劇集《殺手》早前在《TVB2020年劇集節目巡禮》中播出了預告，預告中Ali只有半秒出現，令人懷疑因為她早前網上發表的言論事件還沒有平息，令公司繼續雪藏她。陳豪直言沒有留言公司播出的版本：「其實都唔係嘅，佢係主角嚟！咁早前同佢出Trip佢心情都OK呀。同埋我哋之前睇咗監製Send畀我哋版本，（會唔會同公司版本唔同？）你講得好，可能唔同，但我睇每個人出現（鏡頭）都唔係好多。」