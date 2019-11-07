蘇玉華電台透露為換自由身　放棄TVB爆騷機會：試過拎住疊通告喊

蘇玉華表示自己性格極端，可以好自在又可以好急速，並指因為舞台劇出身令她要求更高，無綫的流水工業方式令她十分痛苦。（資料圖片）

舞台劇出身嘅蘇玉華，於92年加入無綫（TVB）後，經常獲安排演出機會，《真情》、《殭屍福星》、《茶是故鄉濃》等經典劇集均有份參與。不過日前佢接受港台節目《瘋Show快活人》訪問時，透露人生最痛苦嘅階段原來係喺無綫。「喺TVB拍到天昏地暗，初初入去頭幾年，好使好用人工平，因為仲未係部頭，所以佢派咩工作畀你都要Say yes。爆騷爆到七彩嘅階段，我好記得有一日，同時接緊三套劇集，當然唔係話套套都好重戲，但都要做、付出時間，有次PA比叠通告嚟，係一疊，拼埋一齊睇嘅時候，我喊。基本上你見到嚟緊嘅日子冇得瞓，唔係人過嘅日子。」

蘇玉華早年獲邀加入無綫，估唔到成了她人生最痛苦的階段。（TVB《茶是故鄉濃》畫面）

蘇玉華認為演戲並不是日接夜、夜接日的拍攝方式，當時的環境令她十分痛苦，於是她向無綫提出簽部頭約，為嘅就係可以Say no。她表示：「最痛苦係你係付出咗，冇得瞓、好疲倦，但你知道自己有可能一半以上時間拍緊垃圾，嗰個係最痛苦。電視台有好多人可能都仲係好努力去做好，只不過有啲嘢好無奈， 佢未必個個作品有咁嘅質素，有啲嘢亦都會求其，流水作業就當係做咗，係令人可惜，但唔好抹殺其實仲有好多人好努力，佢地希望真係做好嘅嘢。」

蘇玉華近年仍以舞台劇為主，但不時都會返無綫拍劇，最近一次係《平安谷之詭谷傳說》。（TVB《平安谷之詭谷傳說》劇照）