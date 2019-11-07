CL@前2NE1續約兩年慘被梁鉉錫投閒置散　被傳將離開YG娛樂

韓國傳媒「Sports Today」報道，女團2NE1前隊長CL將會離開所屬公司YG娛樂。2NE1於2016年11月正式解散後，CL選擇與YG娛樂續約，以個人女歌手姿態繼續活動，惟CL之後未有獲安排發行專輯，加上今年初YG娛樂捲入「勝利門」醜聞，因而令CL萌生去意。

韓國傳媒「Sports Today」報道，女團2NE1前隊長CL將會離開所屬公司YG娛樂。（視覺中國）

2NE1在2016年11月宣布解散，CL選擇與YG娛樂續約，但未有獲安排發行專輯。（Facebook/@2NE1）

CL於2009年以女團2NE1隊長身份出道，並於2013年發行個人單曲，開展個人歌手生涯，人氣一度高企。雖然CL近年進軍美國市場，與Lil Yachty、Shaiana、The Black Eyed Peas等歌手合作發行單曲，又參演荷里活電影《絕地22哩》（Mile 22），惟CL的個人專輯卻只聞樓梯響，去年她曾在YG娛樂創辦人梁鉉錫的Instagram留言，要求對方回覆短訊，此舉被外界認為CL遭YG娛樂和梁鉉錫忽視。同年8月，CL更被韓國傳媒拍到暴肥的照片，令粉絲和網民非常憂心。

去年CL曾在YG娛樂創辦人梁鉉錫的Instagram留言，要求對方回覆短訊，此舉被外界認為CL遭YG娛樂和梁鉉錫忽視。（IG/@fromyg）

去年8月，CL被韓國傳媒拍到暴肥的照片，令粉絲和網民非常憂心。（網上圖片）

隨着前BIGBANG成員勝利涉及貪污、性交易、性中介、逃稅等罪名，梁鉉錫牽涉性招待和賭博風波後，YG娛樂名聲嚴重受挫，「Sports Today」認為CL意興闌珊，因而決定不與YG娛樂續約求去。YG娛樂回應傳媒查詢，透露現正與CL討論續約事宜，而CL則未有回應報道。