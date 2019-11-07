【還珠格格】傳49歲爾康變億萬農夫　疑似高私隱大宅鳥瞰圖曝光

今年49歲的周杰於1997年內地劇《還珠格格》系列中飾演正直又癡情的「福爾康」而爆紅，之後又因無綫播放劇集《少年包青天》（2000）而令在香港的知名度再次攀升。不過，周杰自2015年參演過電影《零點殺機》之後，至今仍然未有新作品，期間更曾在微博中透露自己並無退出演藝圈，只是「不知道自己的價值在哪裡」、「每天都在問自己，我的節操在哪裡......」但近日他又在微博分享近況，只見他似乎已經轉行從事農產事業。

周杰在《還珠格格》和《少年包青天》的形象至今仍然深入民心。（劇照）

福爾康和紫微好經典呀！（微博＠娛樂扒少）

已成億萬富豪

近日有報道指，原來周杰近年已淡出演藝圈，更成功轉行從事農產事業，現今已經擁有逾千畝田地，同時是5間公司和一個酒莊的老闆，身價超過一億人民幣。而周杰近月亦不時在個人微博上分享個人品牌「周先生」的農作物製成產品，包括麵粉、醬油、香醋以及茶葉等等。而微博亦有網民發放疑似是周杰極高私隱的超級大宅鳥瞰圖，只見豪宅獨立建於四周沒有建築物的山地平原上，出入亦只有一條馬路，自成一角，不過就有網民質疑此圖是「美術圖片」。而早前周杰亦分享了多幅疑似是個人住所的佈置相片，設計簡約，感覺逍遙自在。

務農前途一片光明呀：