蘇玉華自覺欠公民意識　應多關心下一代：未來日子係屬於佢哋

蘇玉華日前接受港台節目《瘋Show快活人》訪問時，除了透露人生最痛苦的階段是剛加入大台時，亦表示很享受現時的生活，因為沒有太多的負擔，但另一方面，她卻指自己成長過程中，一直只顧想辦法去提升自己，因而欠缺了公民的意識。

蘇玉華於節目中，表示滿意現在的生活。

「我覺得而家嘅社會狀態，除非你唔理，但都無得避，否則你一定會不斷去問自己問題，同埋希望去知多啲，喺呢個過程裏面，會覺得年青人教曉咗我好多嘢，如果你想講『覺醒』呢兩個字，我真係覺得『覺醒』，我唔敢講自己而家知得好多或者了解好多嘢，但起碼我自己醒咗，原來我有啲嘢係咁忽略！我覺得我係有咁多嘢值得我去學、去思考、去關心。」

對於連月來的社會運動，蘇玉華要求自己唔好跌入一個洞咩都唔理。

蘇玉華表示在「覺醒」過程中，感到自己跟香港以及香港人應該要有更強的連結：「唔係淨係做好自己嘅嘢、或者令自己變成一個更加好嘅人咁簡單，因為通過嗰個過程，當你投入、當你關心嘅時候，你係會畀到一啲力量出嚟，大家係會走埋一齊做啲更加美好嘅事。我自己不斷學習，要求自己唔好跌入一個洞咩都唔理、咩都由得佢，因為係唔可以咁。」

蘇玉華接受港台節目訪問，表示因香港年青人而「覺醒」。

她繼說:「因為社會係不斷向前行緊，而我係應該同社會一齊行，而我哋除咗關心自己之外，更加應該關心下一代，因為未來日子係屬於佢哋，有個信念要做好啲。我成日都覺得點解有啲人搵我做戲，我唔係一定會接，因為我會諗究竟係咪一定要我做？係咪會有人更加適合做？如果係嘅話，我情願畀人哋去做，因為係要接班㗎，係要接力㗎，係有啲人要上嚟㗎，我覺得我哋應該關注下一代多啲。」