周勵淇投資千萬美容院拖糧後突結業　竟遭內地網民唾罵：活該

今日有報道指周勵淇（Niki）投資千萬，位於銅鑼灣的La Môd Salon/Hair Spa/Beauty美容院，由上月開始拖糧，昨日該店的員工更忽然收到公司通知會清盤，突然結業，員工今日起不用再上班。而該美容院的facebook專頁今日就出post表示與周勵淇已再無合作關係，上面寫着：「多謝周勵淇小姐一直以來對La Môd Salon的支持，La Môd Salon 正式宣布，本公司與周勵淇小姐再沒有任何合作關係，順祝周小姐日後生活愉快，事業發展順利。一切有關本公司的業務問題，將由管理層負責，特此通知，謝謝。」據悉，該店於2015年開設，而Niki的經理人Mani就透露Niki於很久前已經退股這間店。

Niki曾經投資千萬的美容院突然結業。(IG@nk830圖片)

今次事件雖然與Niki並無關係，不過依然有大批內地網民留言鬧爆她，指她：「活該」、「小三都不會有什麼好下場，時間問題」。其實Nike自從去年底與內地演員傅浤鳴結婚成為人妻後，形象和事業均走下坡。當時有傳Niki是以第三者身份介入別人的婚姻搶人老公，令她背負上小三之名，雖然她已作出了否認，但似乎已無法挽回她昔日的形象，內地網民已認定了她是小三而唾罵她，甚至狠批她：「偷來的婚姻不配擁有幸福。」Niki自此就一直是非不斷，工作量亦脫減。她婚後就只拍了一部古裝劇《歲歲青蓮》，更傳出因為她拍攝期間中暑了，這部劇亦很大機會成為她最後一部古裝片，看來即使她改了名也幫不到她的運程和發展。

Niki自從與傅浤鳴結婚後，形象和事業都走下坡。(IG@nk830圖片)

點擊下圖逐格睇Niki嘅靚相：