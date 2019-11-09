韋家雄為拍《木棘証人》連踩60個鐘Roll機都瞓着：我冇得選擇！

韋家雄多年來一直默默耕耘，雖然大多數只是演「綠葉」，但憑住精湛的演技，獲得不少觀眾讚賞！日前，他受邀到商台節目《1圈圈》接受阮兆祥和樂樂的訪問，期間大爆入行30年的辛酸史！

現年54歲的韋家雄不經不覺已經入行30年，演過逾百套劇集。被祥仔問到新婚生活時，他就直言：「我已經忙到冇時間留意佢，啱啱拍完嗰部劇我又再重現返60個鐘頭冇得瞓，瞓4個鐘頭再60個鐘頭冇得瞓。（邊部呀？）《木棘証人》。（你年紀同我差唔多咋喎，做咩事咁博？）我冇得唔博，我冇得選擇。我都問點解你要我咁博，係咪想我第一個俾Rundown殺死？（證明你戲份重？）都唔係，有時唔重都好長㗎啲時間，公司嗰啲通告一殺埋嚟就避都冇得避。」

韋家雄接受電台訪問！（網上截圖）

咪以為拍得好開心！（IG/@tong_chun_ming）

韋家雄更直言拍劇就有心理準備捱夜，但甚少如此誇張：「平時最多咪一、兩日，但成個禮拜都連續係咁。我都好耐未試過，Roll緊機都瞓着覺。（咁大件事？）其實演員喺度做緊，我就……（瞓着）。你得兩句，要等前面講晒，到你講你已經瞓着咗，仲要係（拍）同馬海倫捉棋。」

其實拍得好辛苦！（陳志嵐攝）

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至於被問到有沒有受過冷言冷語，韋家雄直認：「呢個圈咩人都有，必定有經歷過。有啲你同佢打招呼，佢唔應你。初期都會唔開心。（可能冇驗眼。）係囉，有啲人可能有眼疾。我經歷過喺𨋢入面同人講早晨，佢冇反應，感覺上係你叫我做咩呀？嗰個監製嚟。（咁咪好尷尬？）好尷尬呀，佢仲同隔籬嗰個打招呼。」韋家雄更表示會繼續做落去和享受每部作品的製作過程。