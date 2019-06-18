【白色強人】韋家雄做手術傾電話　「手機醫生」真人真事引發醫改

TVB新劇《白色強人》自播出以來反應熱烈，除了一眾演員備受關注之外，劇中牽涉的醫療問題也掀起網民熱議。在第六集中，飾演心胸肺外科醫生Hugo的韋家雄在手術期間接聽電話，並在病人情況未穩定時離開手術室，差點釀成大禍。原來1999年瑪麗醫院曾發生「手機醫生」事件，震驚醫學界。

韋家雄在劇中飾演心胸肺外科醫生Hugo。（劇照）

劇情講到Hugo（韋家雄飾）負責擔任一個手術的主刀醫生，但在手術開始前接到老婆的電話，兩人在對話中起爭執，以致手術延遲。在手術期間Hugo再次接聽老婆的電話，雖然通話時間不長，但在Hugo完成手術離開手術室後，病人情況突變，最後德仔（何廣沛飾）與Ceci（馮盈盈飾）合力拆解，Hugo事後更表示希望德仔隱瞞真相。

Hugo（韋家雄）在手術期間接聽電話。（電視截圖）

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而在現實生活中，瑪麗醫院外科醫生董曉明曾在1999年為病人進行切除瘜肉手術時，先後用免提式裝置傾電話，其中一次更談及買車，時間長達5至10分鐘。手術後當晚病人因肚痛入院，發現病人腸道被刺穿引起腹膜炎，須進行補腸手術。

最後德仔（何廣沛飾）同Ceci（馮盈盈飾）一齊化解危機。（電視截圖）

瑪麗醫院在2000年3月曾召開內部人事紀律聆訊，裁定該名醫生行為失當，判罰五年不獲加薪及升職。而醫委會就在2001年展開聆訊，裁定該醫生專業失當不成立，裁決結果引起社會嘩然，「醫醫相衛」的批評不絕，觸發要求醫委會改善投訴機制，更掀起社會要求醫療改革的序幕。醫管局及後修訂使用手機的指 引，規定任何人在手術室或設有維生儀器的房間時必須關掉手機；在緊急情況下使用，使用者要與儀器保持一公尺的距離。

Ceci（馮盈盈飾）不滿德仔（何廣沛飾）唔講出事實。（電視截圖）

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醫委會於2001年年底提出改革，當時已建議增加醫委會非業界委員、設立申訴處理部等。時任衛生福利及食物局長楊永強也大力推動，但2003年SARS爆發，翌年楊永強辭職，就未有下文。醫務委員會改革方案歷經波折，終在去年3月獲立法會通過。

案件編號：HCPI349/2002