為新節目錄影順利食兩次安眠藥　苑瓊丹：驚再食就暴斃家中

苑瓊丹日前為香港開電視拍攝新節目《開工大吉77》，節目中更以她在電影《九品芝麻官》中經典角色「龜婆」造型上陣。「今次為咗節目效果，仲要出埋私伙衫，因為龜婆造型太經典，人人都認得，只要觀眾睇得開心就冇所謂。」

苑瓊丹在節目中的「龜婆」造型。

苑仔更明言，節目除推介香港開電視每周節目的精選外，還會邀請好友出山做主持，節目中更會透露不少娛圈事：「又唔係唔爆，係唔講傷害性啦，因為以前講邊個邊個咸豬手搞到滿城風雨，唔好啦！今次同大家分享片場小秘聞，將不為人知一面講比大家聽，等有心人知多少少，有興趣咪入行做我同事囉！」她也表示，現時工作要中港兩邊走。「而家科技先進，內地都可以Mark香港個期表，所以阻止唔到我努力工作㗎！」

苑瓊丹好專心睇Playback。

不過節目開拍前，就發生了一個小意外。她說：「因為我實在太耐冇開早班，又好多嘢要記，又唔同對白，但係資訊性嘅嘢就要準確真實，所以諗諗下就決定要早啲瞓。點知瞓瞓下隻狗就踩醒咗我，所以就食咗粒安眠藥，跟住隻狗又嘈醒我，我又起返身，又再食多粒安眠藥。點知冇耐又熱醒，我就唔敢再食啦。因為驚再食就變成出新聞係『苑瓊丹食過多安眠藥暴斃家中』做咗頭條，哈哈。」