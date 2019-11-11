精靈樣網紅追求自然美整容33次　微博post囡囡照掀起網民罵戰

現年20歲的內地網紅韓安冉，因之前參加了綜藝節目《變形記》而爆紅，現時她於微博擁有400萬粉絲，相當有人氣。當時她於節目上自曝自己從16歲就開始整容，更揚言要「活到老，整到老」。不過她同時又追求要整容整得自然，認為不自然就真的很醜，曾因為覺得自己把臉整得太假，故決定全部重新整一次，現在她的整容次數已經高達33 次。日前她在微博post了她與丈夫以及女兒一家三口的溫馨合照，她囡囡的樣子即引起了網友熱烈討論。

韓安冉已整容整了33次。(韓安冉微博圖片)

相中韓安冉與她老公齊齊抱住囡囡，兩人一起親吻囡囡的臉頰，相當溫馨和sweet。她囡囡流露出一臉呆萌，韓安冉留言表示：「幸福到懵圈的恩善」可是，這張照片卻引起了網民的罵戰。有網民留言表示：「父母都是高鼻樑，為什麼寶寶是塌鼻子？」、「這寶寶的臉，根本就是她媽媽整容前的樣子啊」、「這孩子長得也太隨心所欲了」，但亦有網民批評不應如此刻薄地對一個小孩：「用得着那麼刻薄嗎？」「拿別人小孩說事，你們心裡過得去嗎」、「有些留言也太惡毒了。」

韓安冉最新post的一家三口照。(韓安冉微博圖片)

點擊下圖逐格睇韓安冉，以及佢囡囡嘅相：