孫慧雪變孫露雪　被盜相賣美乳霜：偷圖仲要改埋名

孫慧雪身材一向出眾，亦不時於網上同大家分享心得（IG：@snow711）

藝人經常拍廣告做代言人，好多時都會試過用過先介紹產品服務，但有啲不法商人睇準明星效應，盜用相片為商品賣廣告。孫慧雪呢日都中招，於個人社交網留言：「我完全無用過！」佢接受《香港01》訪問時更表示：「其實已經唔係第一次。」

阿雪無端端「被代言」兼改名，相當無奈（Facebook：@Snow Suen 孫慧雪）

阿雪上載一張對話截圖，有人傳咗一張佢嘅自拍照，寫住「網紅孫露雪在IG上對這款美乳霜讚不絕口」。阿雪接受《香港01》訪問時表示：「平時我自己賣廣告或介紹過嘅產品，都有網友inbox問我好唔好用，今次又係有人問我係咪用過所以發現被盜用，擔心有人被騙所以公開寫出嚟俾大家知。」對於有網友話改名「孫露雪」改得幾有心思，仲笑言只係認錯人其實係波得野雪雪，阿雪就話：「名都改埋真係好搞笑，一係就用返我全名，但又cap返我IG，真係好有創意得啖笑。」

阿雪話自己唔會採取法律行動啦，可能電郵聯絡返要求下架，好似今次咁聯絡唔到，就唯有發現就盡量用自己官方社交媒體話俾粉絲知。（IG：@snow711）

原來今次並非阿雪第一次被盜用相片賣廣告：「其實之前都試過同類型事件，美容護膚都有，聽到我一頭霧水，有次連婚紗攝影都有﹗咁啱有朋友幫襯，個攝影師大大聲話幫我影婚紗相，仲同我好熟，好在朋友問返我先無受騙。」阿雪坦言呢啲事真係好難避免，下載張相加啲字就得，都明白佢地小本經營，只能希望大家都誠實啲，今時今日呃人真係好易被揭發。

阿雪嘅婚紗照好多人大讚靚，但原來有其他攝影師對外冒稱幫佢影相。（IG：@snow711）