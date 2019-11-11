周柏豪IG清空3個月首次受訪：突如其來好多事發生唔識處理！

早前，周柏豪因網上提醒大家記得在區議會選舉投票後，懷疑被公司下令「封口」，所以這三個月內出席活動也沒有接受傳媒訪問。今天（11/11）他出席《Do姐有問題》節目錄影時終於開腔，正面回應何以過去一段時間拒絕受訪：「因為坦白講我有壓力，有好多唔同聲音出現。我自己都唔識去應對，唔識畀反應，突如其來好多事（發生），我唔理解唔識處理，所以我選擇唔講嘢，因我講嘢唔叻，所以有一排冇見大家。」

無綫節目《Do姐有問題》今日錄影，周柏豪（前排中間）與李佳芯（後排左二）兩位近日的娛圈焦點人物一同獲邀擔任節目嘉賓。（陳順禎攝）

柏豪講生日願望：香港會變返我哋認識嘅香港！

除了再次接受訪問外，周一凌晨其IG亦重新發布照片，照片是一個生日蛋糕，回應他周二（12/11）35歲生日，相中內容是對各位所有愛他的人說，不用給他買蛋糕和禮物，如果要送禮便捐錢去有需要的機構。他直言有一個生日願望：「希望各位身體健康，咁都知道最近社會有好多唔開心事發生，希望香港（會）變返（係）我哋認識嘅香港，依家見到好多唔理解事情發生，例如非理性暴力。希望盡快香港回復我哋認識可愛嘅地方，因為我太愛呢個地方，呢個係我屋企。」

周柏豪清空IG三個多月後再發帖：不要送甚麼禮物，蛋糕也不用了！

IG清空三個月後，周柏豪今日凌晨再發新帖，他說未來會否繼續更新，要視乎心情再決定。（陳順禎攝）

另外，劇集《使徒行者2》柏豪是男主角，現在第三輯經已開鏡，據知他的戲份被指大大減少，他承認此事：「我係少咗戲份，因為我角色本身設定死咗，亦都最後有少少彩蛋，不過我今集戲份係少咗。可能之後有其他事情發生。」

【使徒行者3】周柏豪戲份傳被大減 由爆Seed加歡喜哥頂上？