【使徒行者3】周柏豪戲份傳被大減　由爆Seed加歡喜哥頂上？

隨著林峯回歸，成就無綫神劇《使徒行者3》落實開拍，而拍攝工作亦已於今年中8月中開工，林峯、馬國明、許紹雄以及周柏豪（Pakho）的造型亦已曝光。惟Pakho最近因涉政治問題而被內地網民怒轟，雖然日前他已於微博表態，但內地網民依然不賣帳，令Pakho的工作大受影響。而近日有消息指，原本在《使徒行者3》擔任主演的Pakho的戲份，包括與黃翠如的感情線被大幅刪減，而Pakho的角色淪為陪襯。據了解，劇組不會邀請另一位演員頂替Pakho的角色，只會將其戲份「過戶」給歡喜哥（許紹雄飾）。

周柏豪最近是非多多。

周柏豪已經完工？

在《使徒行者2》的結局中，主角樂少峰（Pakho飾）跟隨了覃歡喜（許紹雄飾）去了泰國準備東山再起，按照早前林峯在受訪時透露過的時間線，《使徒行者3》的故事將會發生在《使徒行者》之後，樂少作為歡喜哥的得力助手，理論上戲份不少。但劇集開拍至今只約一個月，Pakho已經完成自己的拍攝工作，戲份被減之嫌難以洗脫，而許紹雄接受《香港01》記者訪問時亦表示對痛失得力助手一事並不知情：「我都唔知喎，最近都未拍到我！」

《香港01》記者曾致電監製蘇萬聰，他暫時未有回覆。

《使徒行者2》入面，到底樂少係真／假臥底都仲未搞清楚：